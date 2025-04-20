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關稅戰｜陳茂波：須以針對性措施轉危為機　向國際展示香港是資金安全避風港

港聞

發布時間： 2 小時前

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

美國向全球展開關稅戰，財政司司長陳茂波今（20日）在網誌表示，美國嚴重擾亂全球貿易秩序與供應鏈穩定，亦大幅增加國際貿易和投資環境的不確定性。香港作為高度外向型的經濟體，難以獨善其身，必須認清目前國際經貿格局的轉變將是中長期結構性，以積極和針對性的政策措施，轉危為機，在變局中繼續推進經濟高質量持續發展。

陳茂波說，美國單方面挑起關稅戰，不僅反噬其自身經濟，亦正將自己推向孤立之境，全力全速做好自己的事情是刻下應對挑戰的最好策略。他指要維護好香港安全穩定的環境，維護國家安全、金融穩定，向國際社會展示香港是全球資金的安全避風港。

他又指，要繼續向國際社會說好香港在「一國兩制」下的獨特地位和優勢，尤其是零關稅自由港、普通法制度，以及國際金融中心特點，並持續優化香港的營商環境。在關稅戰割裂全球經貿的背景下，香港正充分發揮「超級聯繫人」的關鍵作用，為全球企業和資金提供新的發展機遇。

陳茂波認為，香港作為自由港，利便企業靈活物流配送和貨物倉儲，以實現開拓新市場的計劃。而國家跟東盟地區關係好、產業鏈供應鏈又深度結合，香港可以在當中發揮重要的供應鏈管理、貿易融資和環境與社會管治（ESG）諮詢等專業角色。

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貿易戰 國際金融中心 關稅 陳茂波 財政司

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