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組裝合成｜房協4工地設MiC多功能辦公室　設籃球場冷氣房等供工友休憩

港聞

發布時間： 13 分鐘前

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房協在4個地盤設MiC多功能地盤辦公室。（陳靜儀攝）

房協於核下4個地盤設組裝合成建築法（MiC）多功能辦公室，冀引入項目管理的新文化，並革新傳統地盤形象 。每個辦公室成本約數百萬，設中央管理平台監察地盤安全，並設工友休息區、籃球場等設備，增加工友對地盤的歸屬感。

MiC 多功能辦公室時的功能包括「安全智慧工地系統」、會議和工作空間，及工友作息和聯誼的地方，並加入推動職安建的設備。其中「安全智慧工地」包括中央管理平台，專責人員可透過各項實時數據，監察和分析地盤情況，提升質量監控和安全，加強風險管理，保障工人。工友進入地盤時，可經人臉識別及打卡入閘，閘口的數據會實時傳送至「中央管理平台」 ，負責人員隨時查看當日上班工友的人數及出勤紀錄等資料。

房協亦在地盤的高風險區域設置鏡頭 ，透過人工智能（AI）， 讓當值的監督人員「一眼關七」，若有工友誤闖重型機械的區域更會發出聲音警號，提醒操作員及時採取相應的措施，避免意外發生。

辦公室亦設冷氣休息區、淋浴設施、健身設施及籃球場，並於天台設置燒烤爐及劃出可以做伸展運動的地方，供工友使用。房協希望做到以人為本， 革新工地的職安健及關懷文化，增加工人對地盤的歸屬感。

房協將 MiC 多功能辦公室納入建築合約條款，費用由房協承擔，並已計入合約內的「安全支付計劃」預算內，每個的興建費用約數百萬。房協已將「興建 MiC 多功能辦公室」納入承建商的合約條款，日後除非地盤本身的條件有限制，否則都規定承建商需要興建 MiC 多功能辦公室。

房協正規劃及興建超過20個項目，目前4個 MiC 多功能辦公室分別應用在觀塘安達臣道 R2-4 用地、啟德 2B1 號用地及元朗元龍街3個資助出售房屋的地盤，及位於古洞北的專用安置屋邨地盤。房協亦正計劃在土瓜灣馬頭角專用安置屋邨地盤及筲箕灣明華大廈重建地盤應用。

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