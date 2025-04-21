侵入性腦膜炎｜至今本港5宗感染　病徵與傷風感冒相似專家教用玻璃杯做測試

【侵入性腦膜炎 / 雙球菌 / 關日華】觀塘聯合醫院地盤接連有兩名工人感染侵入性腦膜炎雙球菌，同類個案過去10年錄得52宗，平均每年5宗。

亞洲兒童傳染病學會主席兼世界兒童傳染病學會常務委員關日華指，本港今年至目前已有5宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，數字已追平過去10年，情況令人關注。

新冠病毒｜學校院舍新冠個案上升 關日華呼籲市民盡快接種疫苗

▲ 亞洲兒童傳染病學會主席兼世界兒童傳染病學會常務委員關日華。（經濟日報圖片）

侵入性腦膜炎｜5歲或以下嬰幼兒高風險

腦膜炎雙球菌感染個案大約一半都是入侵中樞神經，即流行性腦膜炎，兩、三成病例會入侵血液。前者會出現嚴重頭痛、頸部疼痛及痙攣等病徵，細菌入血就會發燒、嘔吐及呼吸急促等。嚴重時皮膚分別會出現瘀疹、斑點或小皮疹。腦膜炎雙球菌一般透過飛沫傳播，潛伏期可以長達10天。

5歲或以下嬰幼兒是其中一個較高風險的人群，個案在內地、英美及澳洲等地有上升趨勢，建議去當地旅行或長住的人士注射預防疫苗，但現時毋須納入恆常疫苗注射計劃。

侵入性腦膜炎｜可用玻璃杯做測試

他表示，腦膜炎雙球菌一般透過打噴嚏及飛沫傳播，病徵與傷風感冒相似，有機會混淆，部分更是無病徵帶菌，容易在社區傳播，情況嚴重會有敗血症。

關日華提醒家長如果見到出疹就會特別小心，可以用玻璃杯做測試，指：「這些疹用玻璃杯輕輕地壓上去，如果紅疹會不見的話就是血管膨脹，例如是出風癩或者皮膚平時抓過、出現血管膨脹的情況。但如果將杯子在皮膚滾動，這些疹是不會離開仍然持續的話，就要小心了。再加上如有其他病徵，例如是發燒、喉嚨不舒服或者神智開始改變 ，這些就顯示是腦膜炎雙球菌的嚴重情況。」

他指香港並非疫區，感染風險不高。但一旦感染，病情可在一日內急速惡化，建議計劃出遊人士，應與醫生商量須否接種疫苗。

而要預防感染，除保持均衡飲食，有恆常運動及足夠休息，同時經常保持雙手清潔，如有呼吸道病徵就要戴口罩。他提到，來自內地、香港、台灣、英國及澳洲等14個地區專家聯合提出倡議，建議在不同年齡層的嬰幼兒，因應個人情況考慮接種預防疫苗，住在院舍的青少年亦應考慮打疫苗，有關倡議早前已刊登在國際期刊。

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