星二代︱郭可盈15歲女兒盡得靚基因如餅印　百億千金林天若才貌兼備

【林文龍 / 郭可盈 / 林天若 / 星二代】林文龍與郭可盈在2004年結婚，二人婚後育有一女「津津」林天若（Tania）。現年15歲的林天若已亭亭玉立，而且盡得父母靚基因，仙氣十足。

近年，林天若開始經營社交平台，不時公開分享靚相。日前，她上載一輯身穿紅色連身裙在沙灘上擺靚相，大擺不同甫士，加上一副高挑身材，甚具星味，有望女隨父母步伐入娛樂圈。有網民在討論區開貼討論指，林天若和父母樣貌相似：「成個餅印咁。」

圈中靚媽丨郭可盈與家人飛上海名店歎茶 獲VIP式招待勁有面

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星二代︱百億千金才貌雙全

據悉林天若現就讀於名校保良局蔡繼有學校，而且成績優異，在小六畢業禮獲得中文科傑出表現獎，更連續3年奪得學科冠軍及多項獎項。升讀Year 6後，當選班長及理會主席，還曾與母親郭可盈參加校內中文書法比賽獲銀獎和銅獎，可謂才貌雙全。

其實林天若外祖父是經營塑膠廠起家的商人郭達昌，有傳郭達昌在2011年病逝後，遺下逾百億資產及生意給四名子女，郭可盈淡出幕前專心接管家族生意，林天若可說是位百億千金小姐。

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