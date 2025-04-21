陳澤鴻偷食｜樂壇新貴陳澤鴻出軌被女友捉姦在床斷正　GooChan發聲明道歉無限期退出幕前

【GooChan陳澤鴻 /張天賦 /馮允謙/老派約會之必要】曾替張天賦、馮允謙、張蔓莎和洪嘉豪等歌手編曲、編曲的歌壇新貴音樂人陳澤鴻GooCha疑似遭正印「捉姦在床」！

近日，有網民於threads平台發佈了一則題為「香港著名獨立歌手/作曲人渣GooChan陳澤鴻背七年女友出軌偷食十八歲妹豬被捉姦流出」的貼文，並附上短片及錄音證據，迅速引起網民熱議。

GooChan與KOL女友芷希拍拖7年，女友不時都會在社交平台放閃。事件爆發後，GooCha昨晚火速於社交平台發文向女友道歉，並宣佈將無限期退出幕前工作。

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陳澤鴻偷食｜GooChan被「捉奸」影片瘋傳

於網民上傳影片可見GooChan 與正印花女友芷希行入房間，見到床上一片狼藉，有個18歲女子則躲在門後，短片清晰聽見GooChan表示，「出嚟喇，唔洗（匿埋）喇，出嚟喇。」芷希發聲問：「有無覺得對我唔住呀？」，不過「妹豬」面無表情，沒有任何回應。

從另一段錄音中聽到芷希大叫：「我平時瞓主人房，平時瞓入面㗎！佢做乜瞓咗我個位呀？」之後有把男聲（疑似是GooChan）則表示：「喊無用㗎 ，咁搞遲早報警。」另一把女聲（似乎是芷希友人）對GooChan說：「你叫佢（妹豬）出嚟啦！你叫佢離開先啦，我哋執埋啲嘢就走㗎喇。」但男方一直維護妹豬：「我唔想你地嚇親佢呀。」

芷希聽聞后崩潰咆哮：「你叫佢出嚟啦！嚇親佢？受保護動物呀？我都承受好多嘢」，其後又聽到幾聲大力的敲門聲，女聲又說「佢會嚇親，我都嚇親！X你老X！嚇親佢！邊個喺度呀！」當芷希在大罵時，疑似當事人GooChan語帶哭聲：「唔好呀，唔好呀。」

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陳澤鴻偷食｜GooChan宣佈退出幕前

GooChan出軌斷正的影片在網上瘋傳，於是昨晚凌晨，GooChan在社交平台發文向女友道歉，「對不起，現在就網絡流傳有關本人的片段作正式回應，向芷希再次鄭重道歉，我辜負了你對我七年真誠的感情和陪伴。」

稱對女友造成無法彌補的傷害，「由我一無所有的時候開始，無論生活如何艱苦，都一直在身邊扶持著我。而我竟然不懂珍惜，親手斷送了你的幸福，對你造成了無法修補的傷害，對不起。」

他又表示：「本人將會承擔起責任，即日起無限期退出幕前工作。往後不會再對此事作任何回應，亦承諾絕不會作出傷害別人的行為。最後，很抱歉因為我的私事影響了大家，想向所有受影響的朋友、工作夥伴及大眾說一句，對不起。」

不過似乎網民並不買賬，紛紛留言鬧爆GooChan渣男行為，並隨即unfollow和將其歌曲於playlist移除。

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陳澤鴻偷食｜芷希年初發文暗指捉奸事件

其實，芷希早於2月已經宣布同GooChan分手，芷希於貼文表示：「接受呢段佔咗人生四份一有餘嘅感情要結束並唔容易，事件發生得太突然」，似乎於年頭已暗指發生「捉姦」事件。

她又續指，「可惜結局並唔係我所期盼咁，要接受嘅呢個過程唔容易，甚至好痛苦」，儘管如此芷希還是很善良表示，「我希望佢好，佢永遠都好，就同我七年前開始諗嘅一樣。」

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