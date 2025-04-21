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搗破法蘭克︱《搗破法蘭克》主創落區派復活節禮物　談善言拍攝時腳傷感謝林家熙楊偲泳照顧

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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《搗破法蘭克》主創落區派汽球。

【談善言 / 林家熙 / 楊偲泳】香港首部眾籌電影《搗破法蘭克》導演蔡康凝在昨日（4月20日）率領一眾主演包括談善言、林家熙（Locker）、楊偲泳（Renci）、袁富華及陳獻略（Henry）到鬧巿與民同樂，派送氣球。

第一次鬧市派氣球，演員感覺好玩新鮮， Locker說：「最初怕會好熱，好彩大家反應好，10分鐘派晒。」談善言則怕沒有人拿氣球，Henry最初就有點怕醜，但踏出第一步後又習慣了。

搗破法蘭克︱終極預告及海報曝光　談善言演打劫界KOL

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搗破法蘭克︱談善言感謝楊偲泳Locker

戲中，Renci的角色叫Chelsea，是一個很利用自己外表去工作的女仔，但她同時是個很勇敢的人，Renci坦言和角色有點像，都是敢愛敢恨，說：「記得當時試鏡後，導演揀咗我哋去演這些角色，我哋都有討論過，我性格比較零同一百，如果我要理性，我是百分百理性，但當我感性的時候，太喜歡拖泥帶水，我偏向直接一點。其實也是一個缺點，就是太直，不懂得去修飾。」

至於負腳傷拍攝的談善言，表示現時腳傷已完全痊愈，拍攝時需要坐輪椅，而Renci會幫忙推輪椅，有時更需要借Locker膊頭借力，被他取笑在鏡頭背後，不是真的如此有型。

另外，在《搗破法蘭克》飾演賺到盡的富商袁富華，被網民大讚入型入格，形容他近年戲路廣闊，由富豪、病人、正派或反派角色都能駕馭，展現深厚演技。

袁富華說：「無論你喜歡或者唔喜歡，我都係嗰句，我真係好喜歡做演員，所以每一次我都盡我能力做好每一個角色，好享受每一次演出，盡力冇後悔就不枉此生！」

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