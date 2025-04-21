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金像獎2025完整提名名單︱4月27日舉行ViuTV現場直播　一文睇清最佳電影/影帝/影后/男女配角入圍名單【內附直播連結】

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撰文： 文體藝online

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「第43屆香港電影金像獎」提名名單。

【金像獎 / 提名名單 / 入圍名單】香港電影年度盛事「第43屆香港電影金像獎」將於4月27日（星期日）假香港文化中心舉行，由ViuTV直播。當中《破·地獄》成大贏家獲18項提名，僅次其後是共有14項提名的《九龍城寨之圍城》

至於《爸爸》共11項提名成今屆第三入圍數目多的電影，《看我今天怎麼說》及《從今以後》分別有7項及5項提名。

金像獎2025｜徐克施南生齊獲頒終身成就獎　姜小亮韓冬青獲專業精神獎

《破·地獄》

第43屆香港電影金像獎入圍名單如下：

金像獎2025｜最佳電影

《九龍城寨之圍城》
《破・地獄》
《爸爸》
《看我今天怎麼説》
《從今以後》

金像獎2025｜最佳導演

陳茂賢《破・地獄》
鄭保瑞《九龍城寨之圍城》
黃修平《看我今天怎麼説》
楊曜愷《從今以後》
翁子光、區焯文《爸爸》

《九龍城寨之圍城》

金像獎2025｜最佳男主角

林峰《九龍城寨之圍城》
許冠文《破・地獄》
游學修《看我今天怎麼説》
劉青雲《爸爸》
郭富城《臨時劫案》

《爸爸》

金像獎2025｜最佳女主角

鍾雪瑩 《看我今天怎麼説》
區嘉雯 《從今以後》
談善言《虎毒不》
衛詩雅 《破・地獄》
許欣怡 《久別重逢》

《看我今天怎麼説》

金像獎2025｜最佳男配角

朱柏康 《破・地獄》
秦沛 《破・地獄》
盧鎮業 《虎毒不》
古天樂 《九龍城寨之圍城》
伍允龍 《九龍城寨之圍城》

《破・地獄》

金像獎2025｜最佳女配角

鄧麗欣《我談的那場戀愛》
谷祖琳《爸爸》
梁雍婷《破・地獄》
韋羅莎《破・地獄》
李琳琳《從今以後》

《從今以後》

金像獎2025｜最佳新演員

劉偉明《九龍城寨之圍城》
陳卓賢《久別重逢》
蘇文濤《爸爸》
吳祉昊《看我今天怎麼說》
邱彦筒《寄了一整個春天》

《爸爸》

金像獎2025｜最佳編劇

何妙祺、陳慶嘉《我談的那場戀愛》
翁子光《爸爸》
陳茂賢、鄭緯機《破・地獄》
楊曜愷《從今以後》
陳偉斌、麥啟光、萬芫澄《臨時劫案》

《我談的那場戀愛》

金像獎2025｜最佳攝影

鄭兆強《九龍城寨之圍城》
劉君樂《久別重逢》
秦鼎昌、梁祐暢《爸爸》
潘耀明《破・地獄》
潘耀明《焚城》

《久別重逢》

金像獎2025｜最佳剪接

張嘉輝《九龍城寨之圍城》
石繕滎《爸爸》
Robin Lee《香港四徑大步走》
張叔平、彭正熙《破・地獄》
李嘉榮《誤判》

《爸爸》

金像獎2025｜最佳美術指導

麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》
鄧伊妮《久別重逢》
麥芷筠《爸爸》
姚漢文《破・地獄》
李健威《焚城》

金像獎2025｜最佳服裝造型設計

余家安、葉嘉茵《九龍城寨之圍城》
吳里璐、羅佩莎《我談的那場戀愛》
吳里璐、陳家琪《爸爸》
利碧君《破・地獄》
文念中、郭妍慧《臨時劫案》

《九龍城寨之圍城》

金像獎2025｜最佳動作設計

谷垣健治《九龍城寨之圍城》
江道海、梁博恩《武替道》
黃偉亮《破・地獄》
黃偉亮《焚城》
大內貴仁《誤判》

《誤判》

金像獎2025｜最佳原創電影音樂

川井憲次《九龍城寨之圍城》
陳光榮、陳永健《久別重逢》
戴偉《我談的那場戀愛》
丁可《爸爸》
朱芸編《破・地獄》

金像獎2025｜最佳原創電影歌曲

久別重逢《久別重逢》
作曲：陳光榮     填詞：Oscar     主唱：鄭伊健、陳卓賢

筆友《我談的那場戀愛》
作曲：戴偉     填詞：梁栢堅、何妙祺     主唱：張天賦

What if《看我今天怎麼說》
作曲：戴偉     填詞：鍾說     主唱：陳蕾

普渡眾生《破・地獄》
作曲、填詞、主唱：林家謙

㪐㩿《寄了一整個春天》
作曲：馮之行     填詞：王樂儀、周耀輝     主唱：邱彦筒

《破·地獄》

金像獎2025｜最佳音響效果

姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》
鄧學麟、關惠心《看我今天怎麼說》
姚俊軒《破・地獄》
杜篤之、江宜真《焚城》
李耀強《誤判》

金像獎2025｜最佳視覺效果

林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮《九龍城寨之圍城》
黃心妍、林駿宇、何家全、余國亮《海關戰線》
陳迪凱《破・地獄》
楊文傑、陳子弢、楊敏杰《焚城》
吳家龍、楊起超、張耀豪《盜月者》

《九龍城寨之圍城》

金像獎2025｜新晉導演

梁禮彦《久別重逢》
何妙祺《我談的那場戀愛》
梁冠堯、梁冠舜《武替道》
Robin Lee《香港四徑大步走》
李志偉、何英毅《得寵先生》

金像獎2025｜最佳亞洲華語電影

《老狐狸》
《狗陣》
《鬼才之道》
《第二十條》
《熱辣滾燙》

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