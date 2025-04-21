飲食專欄｜澳娛綜合SJM米芝蓮十星晚宴 4位星級大廚廚藝大曬冷

上次介紹了澳門的Alain Ducasse晚宴，既然過得大海，怎能留一晚就走？《香港澳門米芝蓮指南2025》剛公布得獎名單，澳娛綜合SJM集團亦來了個大曬冷，舉辦了一場米芝蓮十星晚宴，一餐飯就吃到四位星級大廚的美食，勁喎，於是我再留多一晚。

這場「文化味旅」筵開卅多席，共邀請了逾200位嘉賓，四位星級大廚分別是：

1. 澳門新葡京酒店，天巢法國餐廳的Julien Tongourian（⭐⭐⭐）

2. 杜拜St. Regis Gardens，Trèsind Studio餐廳的Himanshu Saini（⭐⭐）

3. 德國，Tohru in der Schreiberei餐廳的Tohru Nakamura（⭐⭐☘️）

4. 比利時，L'air du temps餐廳的San-Hoon Degeimbre（⭐⭐）

▲ 「印度鮮花沙律 | 三種印度酸辣調味醬」顏值與味道都滿分。

單看牌頭已不得了，四位名廚來自不同國家、不同國籍，一餐飯就可以品嘗到風格迥異的菜式。首先驚艷到我的是「印度鮮花沙律 | 三種印度酸辣調味醬」，出自印度籍名廚Himanshu Saini的神來之筆，餐牌上印了一個很詩意的名字「花漾」，果然，上面布滿了色彩繽紛的鮮花，下面是脆卜卜的酥餅，與惹味的印度調味醬很夾！

很喜歡的還有「鴿肉配紅菜頭和韓式辣醬」，比利時大廚San-Hoon Degeimbre祖籍韓國，他在南韓出世後由比利時一個家庭收養，長大後入讀酒店系開展其事業，這道菜將西韓元素完美結合，鴿肉軟嫰到不行，配以淡淡的韓式辣醬，誰也沒搶誰的風頭。

▲ 「鴿肉配紅菜頭和韓式辣醬」軟嫰到一個點

最後的「士多啤梨甜品」是打卡妙品，鮮紅造型極度搶fo，還要加上綠色的草莓椗和白色的草莓核，維肖維妙，旁邊是士多啤梨雪葩，清甜不膩，剛好為豐富的一餐清清味蕾。

▲ 「士多啤梨甜品」造型維肖維妙，味道清新。

這甜品來自天巢法國餐廳的Julien Tongourian，曾經問過一位土生土長的澳門朋友哪家餐廳最好吃，她想都不想就說是天巢，今次終於嘗到這位三星廚的手勢，不枉我這位孤獨的美食家多留一晚！