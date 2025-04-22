GenZ的士司機｜搭的士遇00後美少女司機　GenZ解釋「膽粗粗」入行原因

【的士 / 的士司機 / 00後 / GenZ】的士行業因收入低、工作時間長、風評差，向來鮮有年輕人願意加入。

不過，最近有網民在社交平台上發文分享，早前搭的士時鮮少遇到一位年僅21歲「GenZ」女司機，在與其閑聊時得知對方因一原因，便「膽粗粗試揸的士」。貼文一經發佈便迅速吸引一眾網民關注，紛紛表示對該女生「肯博肯試」精神感到敬佩。

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GenZ的士司機｜搭的士遇00後美少女司機

近日，有網民於Threads上以「遇GenZ最後生女的士司機」為題發文，分享日前他乘搭的士時遇到一名女司機，但並未有特別留意，只是覺得對方「揸車都幾定喎！」,後留意到女生的士司機證件，又驚覺對方今個月初才取得駕駛資格。

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在與其閑聊時，得知這位女司機才21歲，是名副其實的「GenZ」，由於對方最近失業，又無頭緒揾工，惟熱愛駕駛的她便「膽粗粗」就試揸的士，最近才開工數天。

這位GenZ女生「肯博肯試」的精神令樓主感到敬佩並直言表示十分欣賞這位「00後」,「欣賞佢無嘢做，肯試下新環境，而唔係Hea喺屋企等運到」。他又表示的士界非常需要新動力，亦祝願這位勤力的眾妹，「揸車搵到食， 年輕人加油呀！」

▲ 乘客搭的士遇00後美少女司機。（取自Threads）

的士｜GenZ女司機獲得網民讚揚和勉勵

帖子上傳後迅速吸引了網民關注，紛紛留言讚揚和勉勵為這位GenZ女司機，「好勁！ 的士牌都難考 」、「加油呀！00後最強女司機 」、「有型！勁」、「後生有的是時間，乜都試下係好事，唔試過唔知邊樣啱自己」。

最後帖文更引來「本尊」現身回覆，她首先感謝了樓主及網民的鼓勵，並趁機「賣廣告」，表示「屯元天要的士可以搵我，有折」。

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