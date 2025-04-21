總商會訪美｜林健鋒：延後不等於取消　雙方仍保持互動　下半年擬訪歐洲

香港總商會代表團原定本月訪美，不過，基於中美貿易環境波動，政策不確定性高，決定延後訪美行程。代表總商會的立法會議員林健鋒今日指，延後並不代表取消行程，雙方仍保持互動，透露正考慮下半年訪歐洲。

林健鋒：歐洲人想透過香港進入內地等市場 「東升西降」已開始發生

林健鋒今日在電台節目表示，延後並不代表取消行程，雙方仍透過不同渠道互動和互相了解，但相信未來兩至三個月仍未能解決所有問題，要觀察下半年情况而再作決定。他說，商界考慮下半年出訪歐洲，指所見的歐洲人均想透過香港進入內地等市場，形容已開始發生「東升西降」。

對於關稅戰，林健鋒指，中國製造不同產品到美國供給市場，他們市場已經出現斷層情況，再長一些時間可能貨源短缺。他提到，美國8月進入「開學季」，很多人可能要採購用品，美國商家都擔心運不到用品過去，或者價錢可能會升很高，正商談如何調節。

他認為，港商要繼續生存，中長期必須開拓美國以外的市場，現時全球供應鏈面臨重組，本港商界期望開發東南亞、非洲及南美等新市場，但需要了解每個國家民眾的購買力，他個人認為最大市場仍然是內地。

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