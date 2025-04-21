中年好聲音3︱陳芷盈獲森美頒發MVP激動感亥謝粉絲　曹越揀錯歌失準10強止步

TVB節目《中年好聲音3》昨晚（4月20日）播出一集，由唱《許願》的張與辰及姚焯菲獲得最佳分數95分，而本集由森美選出的MVP得主，則是以往唱出過不少佳績的陳芷盈。

芷盈今次憑與何晉樂合唱的《誰明浪子心》奪得高度評價，除因為二人默契十足，還因陳芷盈跳出Comfort Zone玩突破挑戰說唱，另外她與何晉樂的超高音開場，也給出了一定的記憶點。肥媽：「好高興睇到芷盈力量型，好surprise芷盈可以Rap到。」

海兒：「個balance做得非常之好，good job。」森美「我聽到擘大咗個口，Rap好容易好老土，但你一啲都唔老土，好有型。你能夠衝破到自己就要加分喇，你做到嗰種我要表演畀你睇，我唔怕我係咪做得到，呢個想表演嘅心我哋係睇得到嘅。」

對芷盈讚不絕口的森美，最終亦將MVP頒予芷盈，而首奪MVP的芷盈自然相當激動，並含淚感激所有支持自己的粉絲及網民：「今次我Rap，係一個好大嘅突破嚟。呢段日子真係唔容易，因為屋企人入院、成日都來來回回，都唔夠時間練習…同埋我想多謝我嘅Fans同網民朋友，因為好多同學仔成日都話好想我攞MVP，今次我得咗喇。」

中年好聲音3｜張佳添評語暗示李金凱入硬三甲？ 肥媽力聽選手唱歌直言：睇到張學友

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中年好聲音3︱周國豐睇好趙浚承

另一贏盡好評的演出，還有李金凱與冼靖峰的《甲乙丙丁》，二人全程散發著青春愉快的Energy，不時搭膊頭唱歌仔之餘，還親密到一支咪兩份唱；亦因為這個舉動，令二人獲得張佳添高度評價：「兩個人share一支咪，兩把聲都入到咪仲要咁夾，係神來之筆。雖然你哋take咗個risk，但呢個risk係成功嘅，個化學作用好正、好warm。」

「手緊王」周國豐亦笑言不能不給高分：「頭先好似睇緊《聲夢》（比喻金凱唱出年青感）比賽咁，你哋真係好享受，而你哋享受之餘，亦令到我哋都好享受，呢樣梗係值高分！」周國豐更笑言二人的演出似「開篷車」，生動地形容了二人唱出的relax感。

另被指《中年3》顏值擔當的趙浚承，更獲得周國豐睇好能殺入決賽：「你成件事呈現係啱晒數，浚承你今日嘅中低音好好聽，我好希望浚承你記住你呢種作戰狀態，咁就有機會衝入去Final！」

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中年好聲音3︱曹越哭成淚人

至於與詹天文（Windy）合唱《我不離開》的曹越，雖然事前特登抽空上廣州找Windy練歌，但可惜最後因揀錯歌曝露缺點獲得全場最低分，海兒直指：「你揀錯歌，低音對你嚟講太低，你本身條氣要好順先唱到。」肥媽聞言即大搞爛gag：「佢條氣唔順！」海兒聞言忍不住嬌嗲傻笑，並以BB音大叫「唉喲」，勁Cute。

對於十強止步，曹越雖然因不捨哭成淚人，但仍為自己能走到今天感到高興，並感激幫她報名的好友：「幾年前我都放棄咗做幕前嘅工作，我要多謝幫我報名嘅天天，佢鼓勵我，佢話：『你出嚟啦，你得嘅。』我覺得我今日攞到呢個成績，佢應該好開心，我都好開心。」

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