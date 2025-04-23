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港鐵晾衫｜港鐵扶手環變身晾衫架掛外套　或觸犯港鐵附例可能被罰$5000

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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港鐵扶手環物盡其用，變身晾衫架掛外套，網民笑：遲啲佢要掛臘鴨！

【港鐵 / 港人 /晾衫架】俗話稱，乘搭公共交通工具可以觀盡人生百態，最近就有網民於港鐵車廂内目睹了令人大跌眼鏡的一幕，他發現地鐵車廂中間位置的扶手環上懸掛著一件男裝外套，成為車廂内一道奇特的風景。

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早前，有網民於Thread上以「只要有心，地鐵都可以晾衫」為題發文，並在其附上的相片清晰可見，在並不擁擠的車廂内，一件深藍色的男士外套連帶白色的衣架懸挂在車閒内中間段位置的扶手環上。

面對此「奇景」，同車廂的乘客似乎並無露出驚訝神色。不過，帖子到是引來一眾網民的打趣！

有人將外套掛在港鐵車廂扶手環「晾曬」。（取自Threads）

港鐵晾衫｜網民：落車時，唔好忘記將你件褸帶走

大量網民笑言，「他的衣櫃也太大了！」、「物盡其用，香港人好有美德」、「work wor（可行喎）！中閒位好大風」、「公器私用，識得用就好好用」、「風吹雨打不退讓」、「落車時，唔好忘記將你件褸帶走」。有網民則表示好奇，「身為咩職業人士先至會帶定個衣架出街呢？」

有的人則沒好氣表示，「你鍾意啦，做得出就得㗎啦」、「只要『你』唔尷尬… 」，亦有網民認爲，「遲啲佢在地鐵掛臘鴨」、「曬果皮」。

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港鐵晾衫｜「晾衫」行為或可處罰$5,000

不過笑歸笑，小編還是不建議其他人效仿該行爲！畢竟參考《香港鐵路附例》第25條及28H條就清晰列明：

25. 乘客不得造成滋擾——任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為；不得騷擾任何人，或故意對他人的舒適及方便造成干擾；違例可罰款5,000元。

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