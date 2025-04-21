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飲食著數｜德國餐廳Das Bier推限時優惠　一個條件歎5蚊燒雞兼送啤酒

休閒消費

撰文： 丹妮絲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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「5蚊雞」大大隻。

今時今日香港，$5可以做甚麼？原來可以用來吃一隻丹麥式燒雞，沒錯，是一隻！

德國餐廳Das Bier全綫5間分店現推出「5蚊雞」丹麥式燒雞（原價$128），最少3人同行，人均消費滿$100起，即可獲得以上優惠（若少於3人，人均消費滿額亦可享此優惠），每人更可獲贈一杯嘉士伯生啤（只限堂食，並須收取加一，以原價$128計算）。

惠顧炸雞每人更可獲贈一杯嘉士伯生啤。

不要以為$5雞便好細隻，丹麥式燒雞是原隻大並拌上大量薯條奉上，燒雞使用特製醃料，雞肉保持鮮嫩，經過烤焗過程後，外皮金黃酥脆，內裏完美鎖住肉汁，啖啖肉，用來送啤酒一流。

另外，食德國餐，自然不能缺少德國香腸拼盤，及德國咸豬手，前者肉質飽滿，後者亦皮脆肉厚，大胃王都必定滿足。

咸豬手都不能錯過。

德國餐廳共有4間分店，其中將軍澳海天晉匯有露台座位區，狗主可以帶同毛孩同座，一邊看著黃昏一邊食炸雞飲啤酒，超爽。

德國香腸拼盆。

「5蚊雞」於新蒲崗Mikiki、將軍澳海天晉匯、屯門寶怡花園及天水圍Wetland分店於星期一至日6:30pm至8:30pm供應，大埔超級城分店則於星期一至五6:30pm至8:30pm，以及星期六、日及公眾假期8pm至10pm供應。供應期至5月31日。

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