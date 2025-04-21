  • 27°C
香港時間：2025421日 (一) 19:04

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奪命提示︱ 張國強林子善被懷疑是Julie　陳山聰脅持阿Moon嫌疑升級

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《奪命提示》

【奪命提示 / Big  Boss / Julie】TVB劇《奪命提示》本周大結局，觀眾好奇Big  Boss「Julie」真身到底是誰。在上周六（19日）有網民開了一個命名「奪命提示Julie係？」的帖子，齊齊競猜哪個角色最大嫌疑。

總結上周劇情，網民普遍認為Big Boss最大嫌疑人是KK張國強，除因為KK去到中後段劇情戲份愈來愈多，亦因為KK的長官身份能掌握所有案件重要資訊，故此極符合扮演Julie，網民留言：「KK出現那一集，已直覺他是Big Boss」、「邊個有咁大權力控制整個流程」、「我直情覺得KK就係Julie，team入面可能仲有其他內鬼聽令於KK。」

奪命提示︱張彥博改乖仔形象演「白髮奸角」　為角色激減17磅留後遺症

《奪命提示》

奪命提示︱陳山聰眼神相當古怪

雖然網民熱估是KK，但根據TVB官方社交網昨天（4月20日）發布的搶先睇預告，Big Boss矛頭卻指向劇中主角郭柏飛（陳山聰飾）。其中，姜姐（阿Moon飾）因覺得柏飛有可疑，要求柏飛打開車尾廂檢查，當下柏飛的眼神已相當古怪；未幾山聰反過來脅持阿Moon，行徑可疑。

對於山聰是否Julie，網民持兩極態度，有人覺得他是被屈食死貓，亦有人覺得有機會是編劇想送給觀眾一個「反轉再反轉」的驚喜：「山聰同Moon扮唔信任對方，因為要捉內鬼」、「KK和閔大人太明顯，未必是Julie ，反而人人以為有苦衷的山聰，或者兜個圈真是Julie唔出奇」、「陳山聰應該懷疑Julie係警隊入面嘅人，所以玩隱瞞。」

奪命提示︱林子善成嫌疑人物

另一位Julie嫌疑人呼聲最高的還有林子善，原因竟與他一直行行企企及能力值不高有關。

網民分別指：：「當年林子善同師父差啲畀人一齊殺死，所以就產生咗仇恨，睇番咁多單案，個個都差啲冇命，唯獨林子善一直安安全全，扮揸吾到槍，根本就系掩飾」、「印象中好似冇人親眼見過林子善電話收到 Julie 信息，所以唔排除林子善一直扮嘢」、「佢做咁耐都係PC 仔，而Moon 和山聰已經係總督察，可能佢心有不甘。」

《奪命提示》

奪命提示︱迎來前所未有重大危機

為迎合網民競猜熱，TVB官方今日發布結局周搶先睇劇照，其中一張疑似曝光了Julie Big Boss真身；在一間類似黑房的房間中，一名戴著狐狸面具的神秘人，被一班疑似殺手的人物槍指，氣氛詭異。

來到結局周開始無孔不入兼勢力範圍日益強大的Julie，更會以離間手法令到ASIB嚴重內訌，今日TVB官方社交網便播出一條張振朗、劉穎鏇等與劉佩玥撐到行的搶先睇預告片，令人感到ASIB將迎來前所未有的重大危機。

《奪命提示》

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

奪命提示︱「子瑜」與視帝張振朗鬥喊零怯場　童星鍾嘉佑入行契機因疫情拍片
19:46 2025/04/08
奪命提示︱「子瑜」與視帝張振朗鬥喊零怯場　童星鍾嘉佑入行契機因疫情拍片
奪命提示︱劉穎鏇成TVB新一代打女　Tiffany背肌腹肌再進化竟全靠食多咗飯？
00:31 2025/03/18
奪命提示︱劉穎鏇成TVB新一代打女　Tiffany背肌腹肌再進化竟全靠食多咗飯？
【父親節】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補【有片】
19:15 2023/06/15
【父親節】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補【有片】
萬千星輝頒獎典禮2023丨歷低潮期轉戰電視圈成功入屋　林子善「超級喊包」成男配大熱
16:34 2024/01/11
萬千星輝頒獎典禮2023丨歷低潮期轉戰電視圈成功入屋　林子善「超級喊包」成男配大熱
餅印父子丨3歲半Jaco校運會拎金牌仔　陳山聰讚囝囝：動靜皆宜似足我呀
18:12 2024/03/19
餅印父子丨3歲半Jaco校運會拎金牌仔　陳山聰讚囝囝：動靜皆宜似足我呀

你可能感興趣

奪命提示︱「子瑜」與視帝張振朗鬥喊零怯場　童星鍾嘉佑入行契機因疫情拍片
19:46 2025/04/08
奪命提示︱「子瑜」與視帝張振朗鬥喊零怯場　童星鍾嘉佑入行契機因疫情拍片
奪命提示︱劉穎鏇成TVB新一代打女　Tiffany背肌腹肌再進化竟全靠食多咗飯？
00:31 2025/03/18
奪命提示︱劉穎鏇成TVB新一代打女　Tiffany背肌腹肌再進化竟全靠食多咗飯？
【父親節】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補【有片】
19:15 2023/06/15
【父親節】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補【有片】
張國強 林子善 陳山聰 電視劇 網絡熱話 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

陳澤鴻偷食｜樂壇新貴陳澤鴻出軌被女友捉姦在床斷正　GooChan發聲明道歉無限期退出幕前
陳澤鴻偷食｜樂壇新貴陳澤鴻出軌被女友捉姦在床斷正　GooChan發聲明道歉無限期退出幕前
急症室最長等候時間（04月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月21日 時間16:05）
大廈信箱｜大廈突換「土豪金」信箱　住戶超無奈：骨灰龕位咁款！
大廈信箱｜大廈突換「土豪金」信箱　住戶超無奈：骨灰龕位咁款！
教宗逝世｜教宗方濟各逝世　享年88歲
教宗逝世｜教宗方濟各逝世　享年88歲
文化差異｜內地同事頻發「= =」疑似無奈　揭符號含義係呢個意思：我都誤會
文化差異｜內地同事頻發「= =」疑似無奈　揭符號含義係呢個意思：我都誤會