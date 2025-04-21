奪命提示︱ 張國強林子善被懷疑是Julie　陳山聰脅持阿Moon嫌疑升級

【奪命提示 / Big Boss / Julie】TVB劇《奪命提示》本周大結局，觀眾好奇Big Boss「Julie」真身到底是誰。在上周六（19日）有網民開了一個命名「奪命提示Julie係？」的帖子，齊齊競猜哪個角色最大嫌疑。

總結上周劇情，網民普遍認為Big Boss最大嫌疑人是KK張國強，除因為KK去到中後段劇情戲份愈來愈多，亦因為KK的長官身份能掌握所有案件重要資訊，故此極符合扮演Julie，網民留言：「KK出現那一集，已直覺他是Big Boss」、「邊個有咁大權力控制整個流程」、「我直情覺得KK就係Julie，team入面可能仲有其他內鬼聽令於KK。」

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▲ 《奪命提示》

奪命提示︱陳山聰眼神相當古怪

雖然網民熱估是KK，但根據TVB官方社交網昨天（4月20日）發布的搶先睇預告，Big Boss矛頭卻指向劇中主角郭柏飛（陳山聰飾）。其中，姜姐（阿Moon飾）因覺得柏飛有可疑，要求柏飛打開車尾廂檢查，當下柏飛的眼神已相當古怪；未幾山聰反過來脅持阿Moon，行徑可疑。

對於山聰是否Julie，網民持兩極態度，有人覺得他是被屈食死貓，亦有人覺得有機會是編劇想送給觀眾一個「反轉再反轉」的驚喜：「山聰同Moon扮唔信任對方，因為要捉內鬼」、「KK和閔大人太明顯，未必是Julie ，反而人人以為有苦衷的山聰，或者兜個圈真是Julie唔出奇」、「陳山聰應該懷疑Julie係警隊入面嘅人，所以玩隱瞞。」

奪命提示︱林子善成嫌疑人物

另一位Julie嫌疑人呼聲最高的還有林子善，原因竟與他一直行行企企及能力值不高有關。

網民分別指：：「當年林子善同師父差啲畀人一齊殺死，所以就產生咗仇恨，睇番咁多單案，個個都差啲冇命，唯獨林子善一直安安全全，扮揸吾到槍，根本就系掩飾」、「印象中好似冇人親眼見過林子善電話收到 Julie 信息，所以唔排除林子善一直扮嘢」、「佢做咁耐都係PC 仔，而Moon 和山聰已經係總督察，可能佢心有不甘。」

▲ 《奪命提示》

奪命提示︱迎來前所未有重大危機

為迎合網民競猜熱，TVB官方今日發布結局周搶先睇劇照，其中一張疑似曝光了Julie Big Boss真身；在一間類似黑房的房間中，一名戴著狐狸面具的神秘人，被一班疑似殺手的人物槍指，氣氛詭異。

來到結局周開始無孔不入兼勢力範圍日益強大的Julie，更會以離間手法令到ASIB嚴重內訌，今日TVB官方社交網便播出一條張振朗、劉穎鏇等與劉佩玥撐到行的搶先睇預告片，令人感到ASIB將迎來前所未有的重大危機。

▲ 《奪命提示》

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