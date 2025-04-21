復活節2025｜復活節假期最後一天現返港人潮　港人北上一家三口花費8000元

一連四日的復活節假期今日（21日）踏入最後一天，不少市民北上旅遊消費後陸續返港。下午約1時，本報記者在西九龍高鐵站抵港大堂觀察，出閘人潮約半為港人，不少人更拖着大包小包「戰利品」回港。

霍生一家三口於假期前往桂林旅遊5日，行程包括遊覽兩江四湖等景點，預計共消費約8,000元，其中一晚入住民宿花費約1,000元。霍太表示，桂林之旅早於去年已開始計劃，惟因故未能成行，笑言：「今次再唔去酒店都唔畀我改。」

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北上港人：內地服務員唔會黑我面

亦有市民選擇短途旅程。馮氏夫婦陪同從加拿大返港的親戚到廣州遊玩3日2夜，馮太形容：「玩得好開心」。至於未有留港消費的原因，她坦言：「（內地服務員）當我係人囉，又唔會黑我面。」又指內地消費水平相對便宜，「起碼平一半」。

同樣前往廣州的謝太表示，她與家人共逗留6日，期間帶小朋友到主題樂園玩樂，「小朋友開心到唔想返嚟」。她解釋，小朋友有15日假期，不想假期只留在家中，故安排北上行程。她亦留意到，廣州多間餐廳及商場均有不少港人光顧。

王太一家則趁假期遠赴河北深州，行程以遊覽景區及市區為主，估計開支約5,000元。她提到，旅途中在多個景點亦見不少香港人北上消費。

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