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蒟蒻啫喱規管︱政府擬規管小杯裝果凍不得含蒟蒻成分　陳凱欣關注細小糖果會否同納規管

港聞

發布時間： 2 小時前

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當局計劃以「先訂立，後審議」的程序。（資料圖片）

食安中心檢視過食用含蒟蒻成分果凍產品或會有哽噎風險，政府提出修例建議，規定小杯裝果凍產品的高度或寬度為45毫米或以下，不得含有蒟蒻成分，並要求所有含蒟蒻的產品在包裝標示預防哽噎風險的警告字句。

點擊圖片放大

立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員陳凱欣在電台節目表示，認同相關建議，因小童、長者或吞嚥有困難的人士，進食含有蒟蒻成份的啫喱相對容易骾喉。而數年前發生有兒童食小杯裝「啫喱」骾喉窒息不治事件，反映蒟蒻產品有危險。

陳凱欣指，政府的修例建議已參考歐盟和馬來西亞，當局已決定了大方向，但相信仍有討論空間，她會在周四（23日）的食物安全及環境衞生事務委員會會議上，提出關注體積較小的糖果是否同樣需要接受規管。

家庭醫生林永和則稱，相信監管包裝的蒟蒻食品可減少意外發生，但指兒童及家長或很少看包裝的警告字眼，認為家長教育才是最重要，以避免子女食用時的潛在風險，同時亦要明白蒟蒻的營養價值很低。

當局計劃以「先訂立，後審議」的程序，在今年中，將修訂刊憲及提交立法會審議，禁售最快將於今年10至11月生效。

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