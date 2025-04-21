星球大戰｜麥斯米克森驚喜現身為《安多》造勢　神山健治執導動畫長篇劇《第九位 Jedi》

【星球大戰 /安多 /星球大戰外傳 /麥斯米克森】於日本千葉幕張展覽館舉行的一連三日年度國際性《星球大戰》盛事「Star Wars Celebration」，昨日（4月20日）踏入最後尾聲，曾演出《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）的康城影帝麥斯米克森（ Mads Mikkelsen ）驚喜現身，為前傳劇集《安多》造勢，將氣氛帶上高潮。

麥斯米克森於盛事的舞台上分享，稱：「來到Star Wars Celebration都很忙碌，暫時沒有時間看其他展覽，只是跟《星戰》迷見面，而見《星戰》迷就是我來到的首要目的！」

他又指：「我覺得參演《星戰》作品跟演出其他電影不同的地方，就是《星戰》作品可以一直受到不同年代人喜愛，作品的生命能一直延長下去！」

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▲ 麥斯米基辛於《俠盜一號：星球大戰外傳》飾演Galen Erso。

星球大戰｜神山健治執導《第九位 Jedi》

此外，《星球大戰》盛事還準備了另一驚喜，邀請到大受《星戰》迷喜愛的 Disney+ 原創動畫《星球大戰：幻境》的執行監製James Waugh ，連同美日動畫精英Jacob Ayers、《攻殼機動隊》系列導演神山健治（Kenji Kamiyama）等到場分享對《星戰》的喜愛，更公開《幻境》的美術設計圖，樂透在場《星戰》迷。

最後，大會還宣布《星球大戰：幻境》第三季會在今年10月29日於 Disney+ 線，由首季開始的《對決！》（The Duel）、 《村莊的新娘（The Village Bride）》及 《第九位 Jedi》（The Ninth Jedi）會在第三季中延續故事。

James Waugh於大會透露，為讓動畫家有更多空間去深入發揮故事，由神山健治執導的《第九位 Jedi》將會獨立製作成動畫長篇劇，預計會在明年跟《星戰》迷見面。

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