公屋控煙｜吸煙委員會倡公屋設「無煙層」　梁文廣：住屋權利成禁煙手段斥矯枉過正

【公屋/吸煙/公屋輪候/控煙】現時公屋禁止公共區域吸煙，違規住戶被扣5分及罰款1,500元。吸煙與健康委員會早前建議進一步在全港公屋設立「無煙層」，並在逐步擴展至全幢大廈。

有議員認為以保障基本市民住屋權利作為禁煙手段屬矯枉過正，又指措施或會影響公屋輪候時間。

房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣今（21日）出席電台節目表示，可先考慮透過現有扣分制度或執法手段，處理居民受鄰居吸煙影響的問題，他又形容使用市民住屋權利作為禁煙手段，屬矯枉過正。若要實施無煙層，他認為也需要在公屋供應充足的情況下，在新建的公共屋邨實行，避免讓居民調遷，產生矛盾。

另一名房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁子穎指，目前房署將單位編配予輪候人士需時約半年，擔心設置無煙層會增加「上樓」輪候時間。在無煙層執行上也存在難度，如將無煙層應設於高層，應如何防止有人為獲配高層單位，而聲稱自己是非吸煙人士。

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