  • 27°C
香港時間：2025421日 (一) 23:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公屋控煙｜吸煙委員會倡公屋設「無煙層」　梁文廣：住屋權利成禁煙手段斥矯枉過正

港聞

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【公屋/吸煙/公屋輪候/控煙】現時公屋禁止公共區域吸煙，違規住戶被扣5分及罰款1,500元。吸煙與健康委員會早前建議進一步在全港公屋設立「無煙層」，並在逐步擴展至全幢大廈。

有議員認為以保障基本市民住屋權利作為禁煙手段屬矯枉過正，又指措施或會影響公屋輪候時間。

房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣今（21日）出席電台節目表示，可先考慮透過現有扣分制度或執法手段，處理居民受鄰居吸煙影響的問題，他又形容使用市民住屋權利作為禁煙手段，屬矯枉過正。若要實施無煙層，他認為也需要在公屋供應充足的情況下，在新建的公共屋邨實行，避免讓居民調遷，產生矛盾。

另一名房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁子穎指，目前房署將單位編配予輪候人士需時約半年，擔心設置無煙層會增加「上樓」輪候時間。在無煙層執行上也存在難度，如將無煙層應設於高層，應如何防止有人為獲配高層單位，而聲稱自己是非吸煙人士。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

教宗逝世｜教宗方濟各逝世　香港教區：深切哀悼和思念
今日 18:18
教宗逝世｜教宗方濟各逝世　香港教區：深切哀悼和思念
復活節2025｜復活節假期最後一天現返港人潮　港人北上一家三口花費8000元
今日 18:34
復活節2025｜復活節假期最後一天現返港人潮　港人北上一家三口花費8000元
蒟蒻啫喱規管︱政府擬規管小杯裝果凍不得含蒟蒻成分　陳凱欣關注細小糖果會否同納規管
今日 19:22
蒟蒻啫喱規管︱政府擬規管小杯裝果凍不得含蒟蒻成分　陳凱欣關注細小糖果會否同納規管

你可能感興趣

教宗逝世｜教宗方濟各逝世　香港教區：深切哀悼和思念
今日 18:18
教宗逝世｜教宗方濟各逝世　香港教區：深切哀悼和思念
復活節2025｜復活節假期最後一天現返港人潮　港人北上一家三口花費8000元
今日 18:34
復活節2025｜復活節假期最後一天現返港人潮　港人北上一家三口花費8000元
蒟蒻啫喱規管︱政府擬規管小杯裝果凍不得含蒟蒻成分　陳凱欣關注細小糖果會否同納規管
今日 19:22
蒟蒻啫喱規管︱政府擬規管小杯裝果凍不得含蒟蒻成分　陳凱欣關注細小糖果會否同納規管
煙草產品 公屋 香港吸煙與健康委員會 房委會 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

陳澤鴻偷食｜樂壇新貴陳澤鴻出軌被女友捉姦在床斷正　GooChan發聲明道歉無限期退出幕前
陳澤鴻偷食｜樂壇新貴陳澤鴻出軌被女友捉姦在床斷正　GooChan發聲明道歉無限期退出幕前
急症室最長等候時間（04月21日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月21日 時間16:05）
大廈信箱｜大廈突換「土豪金」信箱　住戶超無奈：骨灰龕位咁款！
大廈信箱｜大廈突換「土豪金」信箱　住戶超無奈：骨灰龕位咁款！
教宗逝世｜教宗方濟各逝世　享年88歲
教宗逝世｜教宗方濟各逝世　享年88歲
文化差異｜內地同事頻發「= =」疑似無奈　揭符號含義係呢個意思：我都誤會
文化差異｜內地同事頻發「= =」疑似無奈　揭符號含義係呢個意思：我都誤會