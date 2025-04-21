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走塑一周年｜環保署接獲122宗投訴　112宗涉餐廳提供即棄膠餐具

港聞

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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環保署表示，截至本月中共接獲122宗有關走塑的投訴，有21間食肆接獲書面警告後未有改善，被罰款2,000元。（資料圖片）

「走塑」法例實施一周年，環保署截至本月中共接獲122宗投訴，包括112宗餐廳提供受管制即棄膠餐具，有21間食肆接獲書面警告後未有改善，被罰款2,000元。環保署認為數字反映飲食業界已適應走塑。

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例實施至今一年，環境及生態局今（21日）在社交網站發文，交代過去一年走塑法例的實施狀況，稱在適應期過後至4月中，環保署共接獲122宗相關投訴和舉報，絕大部分在跟進後已更正做法。

環境局回覆本報查詢時透露，122宗投訴中，112宗涉及餐廳提供受管制即棄膠餐具，其餘10宗則與其他即棄塑膠產品有關。環保署調查投訴個案後會就懷疑違規個案發書面警告，負責人要在10個工作天內改善，惟有21間食肆接獲書面警告後仍未改善，因此環保署人員已向負責人發出2,000元的定額罰款通知書。

環境局認為，對比全港共有2.6萬間食肆，個案數字反映業界已普遍適應法例要求。局方又稱愈來愈多市民習慣轉用可重用餐具，業界亦選用不同的替代品取代即棄塑膠餐具，引述有連鎖食肆表示逾8成顧客不需要外賣餐具，估計每年可為香港避免逾6,000萬套即棄餐具棄置於堆填區。

至於第二階段管制，環境局表示，環保署今年3月起已約見多個餐飲業商會，聽取就第二階段管制的意見和關注，並了解非塑膠替代品的最新發展。環境局又稱，環保署正準備與業界和大型餐飲集團合作，今年年中在不同餐廳營運場景測試即棄塑膠替代產品。

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