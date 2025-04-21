復活節2025｜市民留港消費到「試食節」覓食　參展商︰售價逾60元產品已乏人問津

首度於灣仔會展舉辦的「2025香港國際試食節暨優質食品博覽」今日（21日）踏入第四日，不少市民趁復活節假期，入場試食及購買食品。記者昨晚約6時在灣仔會展現場所見，場內人頭湧湧，以本地人為主，部分為長者。

有不常北上消費的家庭，選擇留港到展會消費。其中市民范先生與家人一同入場，他說從廣告得知有試食展而前來，由於剛剛到場，只買一串魚蛋，會因應場內情況而決定是否購買食品。

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同樣沒有北上消費習慣的鄭生一家表示，趁着復活節假期到場逛逛，在場內花費約500元購買紫菜、豬肉紙等食品，認為場內價錢合理。

售賣印度小食的參展商負責人Tariq Mahmood形容展覽人流不俗，除了本地人，亦有來自馬來西亞、巴基斯坦的遊客到場光顧，惟發現本地人對高於60元的產品銷情一般。

另一名售賣泡菜的陳女士表示，展覽首日人流較少，首日的早上入場人士以長者為主，且較多為試食，一度擔心會無生意，不過及後日子銷情比預期理想，但仍比在疫情前美食展設展時生意下跌三分之二。

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售賣手工啤酒的Leo表示，展覽人流理想，特別是星期六人流達高峰，惟目標客群未如理想，指出要向部分客人解釋何為手工啤。他表示，為吸引顧客，攤位提供免費試飲及優惠價，如100元4罐或140元6罐的組合，更指本來預計部分長者「齋試唔買，最後都有買6罐、8罐」。

「2025香港國際試食節暨優質食品博覽」於4月18日至22日在灣仔會議展覽中心舉行，設逾600個攤位，滙聚來自世界各地的特色食品及飲品，並提供試食體驗。

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