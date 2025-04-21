復活節2025｜北上港人料達245萬人次　出境港人較2019年同期比激增17.7%

復活節長假今日（21日）結束，計及假期前夕，復活節檔期港人出境人次再創新高，截止今晚9時，已逾245萬人次港人離港，陸路北上佔逾213萬人次。有學者分析交通方便吸引港人北上，估計港人外遊趨勢將持續。

一連四日的復活節假期今日結束，本報統計，如加上耶穌受難節前一天（上周四、17日），截止今晚9時數字，5天出入境總人次近584萬，出境人次佔5成3、涉307萬，入境人次則為276萬，兩者比較下出現逆差（出境客減入入境客）達31萬。

今年復活節離港人次較2019年激增17.7%

單計出境港人人次，除卻疫情封關，以及2023年2月與內地恢復開關後不久的第一個復活節假期，最近兩年復活節港人離港人次大增（見表）。以2019年復活節5天檔期有208萬人次港人出境為基數，去年就到229萬人次，增幅9.7%，到今年再攀升到245萬人次，比新冠疫情前的2019年激增17.7%。值得注意的是，經初步估計，大部分離港港人都是以北上為主，今次假期經主要陸路口岸北上人次接近213萬人次。

▼ 點擊圖片放大 +2

旅遊學者：美元強勢 港人外遊仍「抵玩」

有研究旅遊發展的職訓局商業學科署理系主任黃家榮表示，港人外遊與美元滙率仍然強勢有關，相較之下港人外遊花費仍「抵玩」。他表示大灣區多旅遊景點選擇，交通方便，進一步吸引港人北上，加上有長假期等因素，變相「無外遊意慾都會有」。他相信除非港元滙價大跌，料短期內港人外遊情況不會改變。

各口岸今午陸續出現人流，不少市民北上旅遊消費後陸續返港。西九高鐵站，香園圍口岸都人頭湧湧，今傍晚6時，警方發出特別提示，指深圳灣口岸人流擠迫，呼籲回港人士改道其他口岸或交通工具。今午約1時，本報記者在西九龍高鐵站抵港大堂觀察，出閘人潮約半為港人，不少人更拖着大包小包「戰利品」回港。

▼ 點擊圖片放大 +2

北上港人認為內地待客服務較佳

霍生一家三口於假期前往桂林旅遊5日，預計共消費約8,000元，其中一晚入住民宿花費約1,000元。同樣剛北上返港的馮氏夫婦直言︰「（內地服務員）當我係人囉，又唔會黑我面。」又指內地消費水平比香港便宜，「起碼平一半」。

選擇留港消費的馬生馬太則稱，過去只會在清明節回內地「拜山」，馬生認為內地物價雖低，但「唔鐘意同人迫」，形容香港「少咗人條街更加舒服」，盼政府多辦活動吸引市民留港消費。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】