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走塑1周年｜常見拾便袋含「氧化式可降解塑膠」可變微塑膠　損天然環境【附識別方法】

港聞

撰文： 黃小冰

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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「氧化式可降解塑膠」常見用於製造保鮮袋及寵物拾便袋，部分產品包裝附上相關添加劑或商標名稱。（本報記者攝）

「氧化式可降解塑膠」常見用於製造保鮮袋及寵物拾便袋，含有可通過氧化來分解的添加劑，會導致塑膠碎片化成為微碎片（即「微塑膠」），並不能完全降解。倘落入海洋及食物鏈，會造成微塑膠污染，加劇其在天然環境的有害性。

港堆填區無氧難降解

事實上，聲稱「可降解」的塑膠均需要特定的環境和溫度才可以完全降解，例如在紫外綫或高溫環境下，但在香港的堆填區的無氧環境，並沒有這些條件，而可降解塑膠亦不可與傳統塑膠一同回收，否則會影響後者的質量。

環保署「截塑」網站專頁的「常見問題」中，最近加入「如何分辨產品是否由『氧化式可分解塑膠』製成？」一題，附圖列出市面上一些常見的「氧化式可分解塑膠」添加劑或商標名稱例子，供市民及業界參考，暫列出7個例子包括「TDPA EPI」、「P-Life」、「d2w」、「AddiFlex」、「Reverte」、「OBD」，以及「Oxo- Biodegradable」。

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