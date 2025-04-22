走塑1周年｜逾70店售違規膠產品1年零警告檢控　涉「氧化式可分解塑膠」環團促加強監管

「走塑」政策下「氧化式可分解塑膠」產品列入禁產禁售1周年。惟逾70商戶及網購平台、涉多間連鎖店及網店仍售相關產品，政府1年來卻零警告及檢控，有網購平台在接獲本報查詢後亦沒安排下架，環團促加強監管。

政府首階段管制即棄塑膠，包括禁止生產、銷售及供應會分解成微塑膠的「氧化式可分解塑膠」產品，多見於寵物拾便袋、食物保鮮袋及垃圾袋等產品，有關產品添加劑專利登記名稱及常見標籤包括「P-life」、「epi」及「TDPA」等。

▲ 連鎖寵物店Q-Pets，有售賣包裝印有「epi」標籤「氧化式可分解塑膠」的ONE FOR PET可降解執便袋。（黃小冰攝）

多涉保鮮袋拾便袋 京東未下架

環團綠惜地球上月巡查零售商及網上搜尋多間大型網購平台及網店等，發現有逾70間商店仍有售賣印有上述標籤的受管制產品。記者本月初巡查亦發現，不少大型連鎖商舖也有出售，例如連鎖百貨公司AEON售有自家品牌TOPVALUE生產、印有「可熱氧降解」字眼的平口垃圾袋；連鎖寵物店Q-Pets售賣包裝印有「epi」的ONE FOR PET「可降解執便袋」和Pogi's的狗隻拾便袋；特賣場「淘多多」亦有售「EPI生物降解寵物垃圾袋」等。

網上搜索更發現香港愛護動物協會、城市大學獸醫附屬寵物用品店「寵康薈」及實惠等網店均有售賣前述ONE FOR PET拾便袋，豐澤網店也有售含「epi」的Vetreska花花拾便袋；網購平台HKTV Mall、淘寶及京東香港分站，就分別有售多款印有「epi」或「d2w 」的產品，除拾便袋，還有標榜「EPI環保降解」的保鮮袋、標榜「D2W生物降解」的背心式垃圾袋，以及「d2w快遞打包袋 」等。

▲ 早前有網店出售被禁塑膠，其後已安排下架。（網上圖片）

多間連鎖店網購平台 即時檢視

記者向上述商戶及平台查詢後，除了內地攻港的網購平台京東仍有不少受規管產品出售外，其餘大部分商戶或組織已隨即將有關或大部分違規產品下架或限制在香港地區出售。而值得留意的是，據環保署提供綠惜地球的數字，署方在法例適應期後，就氧化式可分解塑膠產品零警告、零勸喻、零檢控及零罰款。

AEON回應稱，正與供應商等核實產品情況，安全起見已第一時間下架，亦已加強內部培訓及審查流程，會與監管部門保持溝通，確保理解最新要求。淘多多指，由於合作供應商數量太多，大部分資訊均從供應商得知，或有機會出現漏洞，會嚴謹正視問題，將懷疑有問題貨品全綫下架，並成立專案部門了解最新法規和加強採購員工培訓及意識。寵康薈稱，已要求供應商14天內提交書面報告，涉事產品已全數下架，並已成立專責小組審查平台所售商品。

▲ AEON早前有售自家品牌「可熱氧降解」平口垃圾袋，公司回應正與供應商等核實產品情況，安全起見已即時下架。 （黃小冰攝）

政府：巡視揭不知悉成分 已講解

HKTVmall指，零售商有責任確保所售產品在香港合法出售，已即時將相關產品下架並詳細調查，包括要求商戶提供產品材質證明，若發現違規個案，將對商戶罰款及警告，甚至終止合作，指已每周定期檢查商戶的產品，並抽查可疑產品。淘寶天貓海外指，作為第三方平台，一旦發現違規商品會及時採取行動。其餘商戶就均無回覆，包括ONE FOR PET的香港代理商一達國際。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指，違禁膠屢禁不絕，環保署責無旁貸，批評署方監管不力，促主動提醒業界停售或展示違禁膠，以及加強市面和網上巡查；而商戶及網購平台購貨時，也應主動向供應商了解產品成分。

環保署回覆指，法例實施後巡視約2萬個零售點，涉及銷售氧化式可分解塑膠產品投訴有4宗，主要是不知悉有關產品成分，經署方講解後已停售有關產品，故未有作出檢控。署方稱，環團不願提供資料讓署方跟進調查，但派員巡查媒體所問及公司的12個零售點，發現有一個涉售賣一種氧化式可分解塑膠產品，已向相關公司提供資訊，協助避免購入，跟進巡查也發現該零售點已把該產品下架，署方亦聯絡網上售賣點提供資訊。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】