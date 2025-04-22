走塑1周年｜「氧化式可分解塑膠」規管「不知者不罪」 環團批政府解說含糊形同虛設

現行條例對於「氧化式可分解塑膠」規管工作主張「不知者不罪」，但環保署「截塑」專題網站在記者就報道查詢前，一直無明確教導如何分辨相關產品，包括展示其常見標籤等，環團批讓管制形同虛設。

《產品環保責任條例》列明任何人不得在其業務過程中，將供應者知道是氧化式可分解塑膠製的產品，向另一人供應。意即若商戶並非明知故犯，不會觸犯法例。

「截塑」專題網站 近1年未教辨識

不過，環保署介紹管制即棄塑膠政策的「截塑」專題網站中，對氧化式可分解塑膠的介紹欄目，一直只有數張膠袋、氣珠膠膜及膠盒的圖片，並無列出其常見添加劑名稱和標誌。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指出，管制成效很大程度上，取決於當局的解說和監管工作，以及商戶、公眾對該法例的認識，批評環保署的解說含糊，難以單憑其解釋和圖片，辨認受管制的產品，且再加上監管不力、法例寬鬆，管制實際形同虛設。

▲ 網上仍平台出售受規管的「氧化式可分解塑膠」產品。（網上圖片）

促政府增宣傳 提高業界認知

他促請署方在「截塑」網站提供氧化可分解添加劑的品牌名稱或相關標記，提高業界對管制的認識，如加拿大去年7月禁氧化式可分解塑膠後，當地政府的宣傳單張便有列出可在哪些包裝物料和即棄用品中找到氧化式可分解塑膠、要避免使用甚麼標籤的物品等。

他亦提到，不少可降解產品均會以環保作招徠，但實際降解不等於「減廢」，可分解膠袋亦不宜作廢物循環利用，籲政府加強有關教育，長遠也須制定分解標準，管制其他類型可分解塑膠，阻止亂用「環保」標籤。

環保署在近日接獲傳媒就相關受管制塑膠產品進行查詢後，才在「截塑」網站的常見問題中，教育大眾如何分辨產品是否由「氧化式可分解塑膠」製成。

環保署指先提醒 再犯才檢控

環保署解釋，「不知者不罪」是因辨識個別產品是否由氧化式可分解塑膠製成可能有一定難度，署方發現違規個案，會先提醒或警告有關業務處所，讓其認識相關法例的規定和要求，之後再次巡查，如發現獲通知後仍然繼續違規，便會檢控相關負責人。

署方指，去年2至7月間，已向本地塑膠產品生產商、批發商和零售商宣傳，有鑑於以往有關產品在本地常應用於垃圾膠袋，署方亦向主要物業管理協會等提供市面上常見的添加劑名稱和標誌，有關資料可參考「截塑」網站。

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