  • 27°C
香港時間：2025422日 (二) 22:24

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Insta360 ｜全景運動相機 Insta360 X5 8K　首創可自行更換玻璃鏡頭

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Insta360 推出全新旗艦 Insta360 X5 8K 全景運動相機，以「晝夜隨行，視界由你」為核心。X5 搭載 1/1.28 吋超大感光元件 和 三重 AI 芯片，更首創可自行更換的高強度玻璃鏡頭，搭配 8K30fps 全景拍攝及 5.7K60fps 運動 HDR，可駕馭極限運動、水下探險或星空縮時。單機售4,099港元，主銷套裝售4,899港元。

配備了雙 1/1.28 吋感光元件的 X5，感光面積較上一代提升 144%，再結合 5nm AI 晶片和專業級影像處理器，使整體運算能力提升高達 140%。透過獨家 PureVideo 夜拍專用模式，AI 降噪演算法讓用戶即使在漆黑環境下也能拍攝出清晰、無噪點的畫面，徹底解決全景相機「夜拍即廢」的難題。

點擊圖片放大
+13
+12


一鍵切換全景、單鏡頭模式
全新 5.7K 60fps 運動 HDR 則讓 X5 即便在強光或逆光下，依然能保留豐富細節。滑雪、機車飆速等高速動態場景，也能拍出流暢、震撼的畫面。X5 也保留了「先拍攝，後取景」功能， 用戶無需擔心構圖是否完美，只需專注拍攝每一刻，後期再自由選擇角度。搭配隱形自拍杆效果，利用第三人稱視角，特別適合個人創作者、旅行愛好者。

Insta360 搭載 4K60fps 單鏡頭模式，一鍵切換的單鏡頭模式能讓 X5 即刻變身傳統動作相機，拍攝 4K60fps 超流暢第一人稱視角影片，再配合 MaxView 170° 超廣角，讓滑雪、公路單車、山地單車及電單車奔馳等極限運動畫面。加上 Insta360 X5 的 7200 萬像素全景畫質，可同時記錄前後鏡頭畫面，讓用戶捕捉「二合一視角」瞬間，利用只有全景相機才能做到的奇幻視覺效果。

點擊圖片放大
+5
+4

2個首創夠吸引？
首創1： InstaFrame 模式 結合平面與全景拍攝功能，用戶可在拍攝過程中直接完成取景步驟，輸出 智慧平面影片，即時分享成片。同時，系統還會保留 8K 360° 全景原始檔，方便用戶後期再自由構圖，讓每個精彩瞬間不再錯過，降低全景攝影的上手門檻，達成「一次拍攝，全景平面同時擁有」。

首創2：為全球首款採用可更換鏡頭設計的全景相機，鏡頭表面覆蓋超硬鑽石薄膜，抗摔性能較上一代提升 100%。用戶可自行更換鏡頭，無需送廠等待維修，讓用戶能在鏡頭損壞時自行替換，徹底解決了旅行或戶外拍攝時鏡頭刮花或損壞後只能送修的問題。

用戶可自行更換鏡頭，無需送廠等待維修。

Insta360 App雲上剪片
通過 Insta360 App，用戶只需一鍵即可完成去背，AI 能快速識別主體並移除背景，效率大幅提升。另外，Insta360+ 雲端服務 支持自動備份和即時分享，即便沒有全景相機或 Insta360 App，也能輕鬆觀看，解決了全景影片檔案過大、不便於存儲及分享的問題，讓存取創作變得更輕鬆。用戶還可直接在雲端進行剪輯和輸出，完成手機與電腦的無縫接軌。X5 還帶來了一系列特效玩法，如 子彈時間和星空縮時，無論是慢動作旋拍還是星軌記錄，都能為創作增添更多趣味與驚喜。

Insta360 X5 8K全景運動相機規格

 

人工智能 移動裝置 科技產品 極限運動 攝影 鏡頭 雲端 4K 相機

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭
日本地震｜日研究：東京灣海底多處隆起成「密集海底山」　或引7級「首都直下地震」
日本地震｜日研究：東京灣海底多處隆起成「密集海底山」　或引7級「首都直下地震」
急症室最長等候時間（04月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月22日 時間16:05）
英年早逝︱《康熙來了》爆紅男星驚傳離世享年31歲　遺言曝光被揭「長期飽受病痛折磨」
英年早逝︱《康熙來了》爆紅男星驚傳離世享年31歲　遺言曝光被揭「長期飽受病痛折磨」
胡杏兒老公｜胡杏兒一家復活節遊長隆 「擁抱者」老公1舉動揭夫妻貌合神離
胡杏兒老公｜胡杏兒一家復活節遊長隆 「擁抱者」老公1舉動揭夫妻貌合神離