Insta360 ｜全景運動相機 Insta360 X5 8K　首創可自行更換玻璃鏡頭

Insta360 推出全新旗艦 Insta360 X5 8K 全景運動相機，以「晝夜隨行，視界由你」為核心。X5 搭載 1/1.28 吋超大感光元件 和 三重 AI 芯片，更首創可自行更換的高強度玻璃鏡頭，搭配 8K30fps 全景拍攝及 5.7K60fps 運動 HDR，可駕馭極限運動、水下探險或星空縮時。單機售4,099港元，主銷套裝售4,899港元。

配備了雙 1/1.28 吋感光元件的 X5，感光面積較上一代提升 144%，再結合 5nm AI 晶片和專業級影像處理器，使整體運算能力提升高達 140%。透過獨家 PureVideo 夜拍專用模式，AI 降噪演算法讓用戶即使在漆黑環境下也能拍攝出清晰、無噪點的畫面，徹底解決全景相機「夜拍即廢」的難題。

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一鍵切換全景、單鏡頭模式

全新 5.7K 60fps 運動 HDR 則讓 X5 即便在強光或逆光下，依然能保留豐富細節。滑雪、機車飆速等高速動態場景，也能拍出流暢、震撼的畫面。X5 也保留了「先拍攝，後取景」功能， 用戶無需擔心構圖是否完美，只需專注拍攝每一刻，後期再自由選擇角度。搭配隱形自拍杆效果，利用第三人稱視角，特別適合個人創作者、旅行愛好者。

Insta360 搭載 4K60fps 單鏡頭模式，一鍵切換的單鏡頭模式能讓 X5 即刻變身傳統動作相機，拍攝 4K60fps 超流暢第一人稱視角影片，再配合 MaxView 170° 超廣角，讓滑雪、公路單車、山地單車及電單車奔馳等極限運動畫面。加上 Insta360 X5 的 7200 萬像素全景畫質，可同時記錄前後鏡頭畫面，讓用戶捕捉「二合一視角」瞬間，利用只有全景相機才能做到的奇幻視覺效果。

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2個首創夠吸引？

首創1： InstaFrame 模式 結合平面與全景拍攝功能，用戶可在拍攝過程中直接完成取景步驟，輸出 智慧平面影片，即時分享成片。同時，系統還會保留 8K 360° 全景原始檔，方便用戶後期再自由構圖，讓每個精彩瞬間不再錯過，降低全景攝影的上手門檻，達成「一次拍攝，全景平面同時擁有」。

首創2：為全球首款採用可更換鏡頭設計的全景相機，鏡頭表面覆蓋超硬鑽石薄膜，抗摔性能較上一代提升 100%。用戶可自行更換鏡頭，無需送廠等待維修，讓用戶能在鏡頭損壞時自行替換，徹底解決了旅行或戶外拍攝時鏡頭刮花或損壞後只能送修的問題。

▲ 用戶可自行更換鏡頭，無需送廠等待維修。

Insta360 App雲上剪片

通過 Insta360 App，用戶只需一鍵即可完成去背，AI 能快速識別主體並移除背景，效率大幅提升。另外，Insta360+ 雲端服務 支持自動備份和即時分享，即便沒有全景相機或 Insta360 App，也能輕鬆觀看，解決了全景影片檔案過大、不便於存儲及分享的問題，讓存取創作變得更輕鬆。用戶還可直接在雲端進行剪輯和輸出，完成手機與電腦的無縫接軌。X5 還帶來了一系列特效玩法，如 子彈時間和星空縮時，無論是慢動作旋拍還是星軌記錄，都能為創作增添更多趣味與驚喜。

Insta360 X5 8K全景運動相機規格