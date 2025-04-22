香港悅讀周2025正式啟動 4.23「香港全民閱讀日」18區共讀半小時

▲ 「香港悅讀周2025暨2025香港閱讀+」正式啟動，為一連串精彩節目揭開序幕。

明天（4月23日）是第二屆「香港全民閱讀日」。為營造全城閱讀氛圍，康樂及文化事務署（康文署）香港公共圖書館再度舉辦「香港悅讀周」，於本月19日至27日期間，舉行約450項適合不同年齡人士參加的線上線下活動，並分別以「旅遊足跡」、「心靈療癒」及「陶冶性情」為焦點閱讀主題。

上周六（19日）舉行的「香港悅讀周2025暨2025香港閱讀+」啟動禮，為一連串精彩節目揭開序幕。政務司副司長卓永興在啟動禮透過視像方式，為第二屆「香港悅讀周」致辭，表示在去年的成功基礎上，今年康文署以「閱讀／開闊眼界」為題，再度舉辦「香港悅讀周」，與不同團體，在公共圖書館、康文場地、學校、社區等，舉辦多元化的閱讀活動，「相信大家在閱讀中，也可以找到自己的喜樂、引發美好的感覺、感悟美好的意義。」

▲ 政務司副司長卓永興在啟動禮透過視像方式致辭。

出席典禮的主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局副局長劉震、深圳市委宣傳部副部長蘇榮才、康樂及文化事務署署長陳詠雯、文創產業發展處文創產業助理專員曹黎淑霞及香港出版總會會長李家駒博士。

▲ 文化體育及旅遊局副局長劉震出席啟動禮並擔任主禮嘉賓。

約450項線上線下活動 推廣閱讀樂趣

今年的「香港悅讀周」將透過約450項線上線下多元化的活動，包括今個周未（4月26至27日）在香港中央圖書館舉行的一系列同樂日活動，以及星期日（4月27日）在荃灣D ‧ PARK愉景新城舉行「快閃圖書館@香港悅讀周」等，推動閱讀成為大家的生活習慣，同時讓大家從閱讀中開闊眼界、陶冶性情。

香港公共圖書館又與香港電台第五台合作，邀請藝人方力申、粵劇名伶羅家英等不同界別的名人，以短片和聲帶與大家分享閱讀樂趣。公共圖書館又精選了不同電子書，與藝術推廣辦事處於多個政府場地展示一系列富藝術創意的圖像及二維碼，大家只要用手機掃一掃二維碼，就能即時閱讀這些電子資源。

▲ 圖示於四月十九日在沙田新城市廣場舉行「香港悅讀周2025暨2025香港閱讀＋」啟動禮。 文化體育及旅遊局副局長劉震（右二）、深圳市委宣傳部副部長蘇榮才（右三）、康樂及文化事務署署長陳詠雯（左一）、香港出版總會會長李家駒博士（左三）及其他嘉賓參觀展覽。

全民閱讀日 齊齊「共讀半小時」

而在明日（4月23日）「香港全民閱讀日」，在全港指定公共圖書館、學校、社區圖書館、地區中心、多個康文場地包括香港科學館、香港藝術館、中山紀念公園、油街實現、香港鐵路博物館、彩虹道體育館及荃灣體育館等多個不同「共讀點」同步啟動，舉行「共讀半小時」活動，市民可攜帶喜愛的書籍到現場參與。圖書館亦會與教育局合作，在學界舉辦「2025香港全民閱讀日—『讀萬卷書結合行萬里路』活動，以現場及直播形式，邀請嘉賓帶領學生共讀，一同感受閱讀帶來的無窮樂趣。

「香港悅讀周2025」期間，借閱圖書館資料可獲贈「字旅行間一跡影即有：金句配影像攝影比賽」優勝作品書籤一張，9歲以下新登記兒童圖書證的讀者，更可獲「親子同行閱讀之旅」度高尺，讓閱讀融入不同生活場景。「香港悅讀周2025」另設約450項線上線下活動，包括工作坊、攤位及網上講座，誠邀大家參與這場「深讀遊」，詳情可瀏覽官方網頁：https://hkrw.readingpromotion.gov.hk/

(特約)