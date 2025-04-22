郭子豪鄧卓殷結婚︱學霸港姐Amber分享婚禮照　鄧卓殷：現在都是一家人了

【郭子豪 / 鄧卓殷 / 香港小姐】前TVB男藝人郭子豪（Arnold）與港姐鄧卓殷（Amber），拍拖6年，終於在上周六（4月19日）結婚。郭子豪與鄧卓殷在昨晚（4月21日）於個人社交平台分享婚禮照片分享喜悅。

從照片所見，鄧卓殷在酒店總統套房出門，一對新人在套房內向「四大長老」斟茶，當中照片還包括「玩新郎」時，郭子豪被蒙着眼玩遊戲，另外他讀完愛的宣言入房擁着太太的一刻，十分溫馨。

郭子豪鄧卓殷結婚︱教堂舉行婚禮 郭子豪鄧卓殷宣讀誓詞感動落淚

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郭子豪鄧卓殷結婚︱教堂行禮成一家人

另外，他們也在社交平台分享教堂行禮照片，身穿婚紗的鄧卓殷充滿仙氣，她並寫道：「19.04.2025 結婚一日由中式儀式開始，由自己原生家庭，Daddy親手將我交比（畀）Arnold，父母祝福我地（哋）。藉住今日，平時比較內斂嘅屋企人都對彼此表達愛，出門、再入門男家，每樣小細節都好有意思好感人，現在，都是一家人了」

他們上午於薄扶林伯大尼小教堂行禮，完成證婚儀式後，晚上在香港四季酒店筵開25席宴請親友，到場藝人包括汪明荃、森美、林盛斌、姚嘉妮、林國斌、戴祖儀、簡淑兒、袁偉豪、楊盼盼、前TVB劇集監製潘嘉德等，婚宴並由宋熙年任主持、Dear Jane任表演嘉賓，出手相當闊綽。

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郭子豪鄧卓殷結婚︱齊經歷風波郵輪訂婚

Amber與郭子豪於2019年一同主持TVB節目《娛樂大家》傳出緋聞，當時有指郭子豪背住正印與Amber撻著，及後郭子豪澄清早已分手，同時否認與Amber戀情。直到2020年6月才公開認為，Amber透露兩人已地下情一段時間，但強調二人一起時是單身。

公開戀情後，二人不時在社交平台。在去年情人節（2月14日）郭子豪與鄧卓殷在郵輪上宣布訂婚，在今年4月正式拉埋天窗。

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郭子豪鄧卓殷結婚︱學霸港姐美貌智慧並重

其實郭子豪家境不俗，爸爸以製衣起家，現經營時裝貿易生意。 郭子豪中小學就讀傳統名校喇沙，之後入讀布萊頓公學，畢業於倫敦帝國學院機械工程系，可說是筍盤。

鄧卓殷也不簡單，本身是一名學霸，讀協恩中學的她在香港中學文憑試中考獲4科「5**」，繼而考入香港大學建築系，在學期間，在由亞洲權威雜誌Perspective舉辦的年度設計頒獎盛事「A&D TROPHY AWARDS」獲學生界別建築組贏取優異獎，2017年一級榮譽學士畢業。

好在翌年參選港姐，奪得亞軍及最上鏡小姐後加入TVB，然後邊工作邊進修，修讀港大建築碩士課程，在2021年畢業，被網民封為「最美碩士港姐」，美貌與智慧並重。

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