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日本地震｜日研究：東京灣海底多處隆起成「密集海底山」　或引7級「首都直下地震」

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撰文： 黃堯姿

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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【日本地震／恐慌／預警／東京】有傳日本在2025年7月很大機會將會發生大地震，讓各界高度戒備。日本最新有研究指出，東京灣北部海底出現「密集海底山」，而據統計數字指出，該地區在25年內已經發生過8000次地震，數字各界關注。

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綜合日本放送協會（NHK）與朝日電視台報道，日本最新研究發現，東京灣北部地下存在多座隆起的「海底山」結構，可能是導致該地區地震頻繁的關鍵因素，甚至可能觸發規模7級的「首都直下地震」，對東京首都圈構成嚴重威脅。東京科學大學地震學教授中島淳一分析由2000年以來至今的地震數據，發現東京灣北部發生過約8000次地震，震源分佈呈現直徑約20公里的圓形區域，深度約60至70公里，沿著菲律賓海板塊與太平洋板塊的交界傾斜延伸。

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若大規模破裂 恐重演明治時代強震

研究顯示，此區域的板塊傾斜角度比太平洋板塊的隱沒角度更陡峭，並存在明顯的隆起結構。由於該隆起範圍與關東近海的「海底山」規模相似。中島淳一教授推測，這些海底山隨板塊隱沒時，因擠壓積聚巨大應力，導致地震活動異常頻繁，形成所謂的「地震巢穴」。專家警告，若此區域發生大規模斷層破裂，可能引發規模7級的強震，類似日本明治時代曾發生的災難性地震。日本政府地震調查委員會曾作出評估，估計未來30年內「首都直下地震」發生規模7級以上強震的機率高達70%，首都直下地區包括東京、千葉、埼玉等首都圈。一旦成真，恐怕會造成嚴重傷亡與經濟損失。

持續監測鎖定高風險區 強化防災準備

中島淳一教授強調，這項研究有助於鎖定未來可能發生大地震的高風險區域，呼籲加強監測與防災對策。目前日本氣象廳與相關研究機構正密切關注東京灣地下活動，以提供更精確的地震預警。此項研究已獲日本學界關注，相關數據均基於實際觀測，未加入未經證實的推測。未來將進一步分析，以釐清海底山結構與大地震的關聯性。

過往地震災情：

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地震自救｜地震23項必備物品

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地震自救｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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