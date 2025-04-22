胡杏兒老公｜胡杏兒一家復活節遊長隆 「擁抱者」老公1舉動揭夫妻貌合神離

【胡杏兒/李乘德/柳婚/星二代】胡杏兒與老公李乘德自「夜店攬女」風波後備受關注，復活節長假期間，兩人攜子與長輩同遊廣州長隆飛船樂園，本是溫馨家庭日，卻因李乘德1舉動揭夫妻貌合神離，難怪網民都表示：像個外人。

▲ 胡杏兒與李乘德每年小朋友生日會都有分享全家福（ IG圖片）

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自從胡杏兒老公李乘德（Philip）上月被媒體直擊夜店「攬女」事件後，這對夫妻的婚姻狀態便一直備受外界關注。復活節長假期間，有網民在廣州長隆飛船樂園巧遇胡杏兒一家，包括兩人的兒子及李乘德父母，豈料這次難得的家庭聚會，竟因李乘德全程「心不在焉」的表現被指「像外人」，照片中，他全程放空、零互動，與老婆的熱情舉動形成對比，再度讓外界對其婚姻狀態打上問號。

胡杏兒老公｜胡杏兒全程投入盡顯母愛 老公獨坐一旁「放空」

從目擊者分享的照片可見，胡杏兒身穿休閒裝扮，全程緊貼兒子身邊細心照顧，且不時手舞足蹈，臉上總是掛著溫柔笑容，盡顯慈母本色。反觀坐在兒子另一側的李乘德，卻呈現截然不同的狀態：他雙手閒置膝蓋，眼神遊離望向遠方，不時低頭滑手機，全程面無表情。即使與身邊親人互動，他仍顯得格格不入，甚至被網民形容「像個外人」。

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胡杏兒老公｜網民熱議：「擁抱者」婚姻亮紅燈？

照片曝光後，立刻引發網民熱烈討論。有人聯想到早前李乘德對「夜店攬女」事件回應 —— 聲稱自己是「熱情的擁抱者」，網民揶揄：「擁抱者累了嗎？怎麼一副心不在焉的樣子」；也有網民直指：「老公完全不投入，表情好像很不耐煩」、「兩人互動少得可憐，難免讓人懷疑關係是否修復」。不過，亦有粉絲為二人辯護，認為「可能只是行程太趕累了」，且發文者其後補充稱「一家人其實玩得很開心」，暗示外界不必過度解讀。

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胡杏兒老公｜婚變傳聞屢傳不絕 當事人未正面回應

事實上，自從「夜店風波」後，胡杏兒與李乘德鮮少在公開場合同框，社交媒體互動亦明顯減少，種種跡象令婚變傳聞甚囂塵上。雖然雙方從未正面回應傳言，但復活節家庭聚會中李乘德的態度，再次讓外界對其婚姻狀態打上問號。

胡杏兒老公｜老公在派對攬錫美女後 胡杏兒沒有再Po家庭照

45歲的胡杏兒與Philip在2015年結婚，並4年抱3誕下3名兒子，大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），並經常分享家庭照，感覺溫馨幸福。

不過上月Philip被爆出生日前夕在夜店開狂歡派對攬錫美女後，兩公婆再沒有在社交網分享全家福，雖然Philip在新聞爆出後，已作出解釋：「任何熟悉我的人都知道我是一個擁抱者。」但事隔兩星期，胡杏兒依舊沒有表態。

胡杏兒老公｜細仔4歲生日會未見夫婦身影

除了不作表態，胡杏兒近來的帖文亦只以工作照為主，最新帖文就是出席手錶活動，不過最反常的是，過往只要有家庭成員生日、一家出遊或過時過節，兩夫婦都會各自分享全家福。惟早前細仔Liam 4歲生日，見到Liam雖在快餐店舉辦主題生日會，身穿可愛有趣的服裝，但Philip事後只上載Liam的獨照，限時動態亦只有3個兒子的照片，不見全家福或夫婦合照。

胡杏兒一家｜去年1家5口為細仔開生日會

對比去年Liam 3歲生日，他們同樣為Liam舉辦主題生日派對，當日三名兒子穿上蜘蛛俠服飾，一家五口齊齊整整影合照，事後兩人還分享多張全家福和生日會現場的照片，但今年生日會卻未見兩公婆身影，因此被認為有點不尋常。

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