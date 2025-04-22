機鐵加價︱港鐵提出機場快綫整體加價近一成　香港站往機場成人八達通票價由$110加至$120

【機鐵 / 機場快綫 / 港鐵】港鐵機場快綫申請加價。港鐵公司在今日（4月22日）向立法會交通事務委員會提交有關機場綫票價調整的文件，建議機場快綫上調票價。

現時機場快綫由香港站往機場的八達通成人票價為110元，港鐵建議加價10元至120元。九龍站往機場由原本100元增至105元，青衣站往機場從65元增至73元，整體加幅9.4%，預計於2025年6月內實施。

如果不使用八達通，以成人單程票從香港站往機場，由115元增至130元，加價達15元；從九龍站往機場由105元增至115元；青衣站往機場由70元增至80元。

至於機場來往博覽館的成人單程票加價1元，即是使用八達通成人由5.5元加至6.5元、不使用八達通由6元加至7元。成人「即日來回博覽館特別車費優惠」由8元增至10元；成人往返市區車站至機場站／博覽館站的30日內有效來回票票價亦加價10元。

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機鐵申請加價︱只曾在2017年調整票價

港鐵提交予立法會的文件提到，機場快綫自1998年7月通車至今，只曾在2017年調整過票價，今次建議加幅比上次加價後至今的累積通脹率13.8%為低。

同時，港鐵指出，受2020年起的疫情影響，機場快綫因旅客減少而虧損，隨着機場的客運量復蘇，機場快綫面對其他公共交通工具的競爭及商務旅遊模式轉變等多項因素影響，乘客量至今只恢復至疫情前約7成水平。

港鐵表示，票價調整機制不適用於機場快綫，港鐵就機場快綫票價有自主權，但在調整票價前，須根據乘客意見調查，考慮公眾對建議票價改動的接受程度、諮詢交通諮詢委員會及立法會交通事務委員會等，再經董事局決議通過新票價。

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