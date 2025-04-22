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北上注意｜43歲女為等同行友人上車　肉身擋高鐵關門被捕下場曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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【深圳北站/高鐵/阻車門/下場】高鐵關門時切勿胡亂阻擋車門關閉，否則後果嚴重！一名43歲女子，日前在深圳北火車站為等同行人士上車，強行以身遮擋高鐵車門關閉，讓高鐵無法按時行駛。目前涉事女子已被捕下場曝光。

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網上流傳影片顯示，當深圳北站一列高鐵正要關門時，一名身穿粉色短袖衣服及白色短裙的中年女子妄顧安全，將腳伸出車門外，讓列車無法關門開出。儘管警報鐘聲已響起，車內及站台職員亦立即阻止女子行為，惟女子仍不斷掙扎，繼續阻擋車門關閉，一直至同行的3人出現並趕到車上，鬧劇才告終。

廣州鐵路公安局深圳公安處表示，涉事的姓吳43歲女子於翌日(19日)被警方在廈門截獲，當時女子承認違反妨礙交通工具正常行駛，目前依據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十三條之規定，被警方行政拘留。鐵路部門提醒旅客切勿阻擋車門，強行上下車會擾亂正常運輸秩序。

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  • 4月18日深圳北火車站一名43歲女子為了等同行人士上車，竟然強行以身遮擋高鐵車門關閉。(影片截圖) tga

    • 案件細節曝光

    警方表示事發當日女子一行人共五人。在檢票進站後，該女子與其女兒先登上列車，而其同行的另外三人則在站台的另一側登上了到其他方向的列車，直到車門即將關閉，三人尚未登車，該女子之後便用身體阻攔車門等候三人上車。事發後，深圳鐵路公安處立即展開工作，於4月19日在廈門查獲該姓吳女子(43歲)，並將她傳喚到公安機關作進一步處理。吳女事後對自己妨礙交通工具正常行駛的違法行為供認不諱。目前，鐵路警方依法對其作出行政拘留處罰。

    深圳北客運車間副值班員羅敏表示由於列車開行得十分密集，一趟車一旦有延誤便會影響後續的列車，因此有關女子的行為將嚴重地擾亂了列車的正常運行秩序。她又斥這種行為既是對自己的安全不負責任，也危害全車旅客的安全，影響大家的正常出行。

    根據《鐵路安全管理條例》第七十七條規定，非法攔截列車、阻斷鐵路運輸；擾亂鐵路運輸指揮調度機構以及車站、列車的正常秩序，都屬於危害鐵路安全的行為，被嚴令禁止。

    趕不上高鐵如何是好?

    羅敏表示在列車的開車時間前，旅客可以在手機的購票軟體或是車站的售票窗口，依規定進行正常退票或改簽操作。如果列車已經開出，旅客可以在當日24時之前，將車票改簽為票面乘車日期當天的其他列車，或者是票面乘車日期之後的次日以及以後（預售期內）的列車。

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