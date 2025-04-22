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遺愛人間｜伊院首設「道謝 道愛之行」　致敬器官捐贈者　葉太陪同丈夫走最後一程

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【器官捐贈／伊利沙伯醫院／Honor Walk】伊利沙伯醫院早前舉行了本港首次「道謝 道愛之行」Honor Walk，向無私捐出器官的葉先生表達最高的敬意。當日，10多位親友連同來自醫院不同崗位的醫護人員，靜默地守候在病房走廊兩旁，當葉先生的病床緩緩經過走廊，在場參加儀式的人士為捐贈者送上致敬，陪同他走完人生最後的一程。

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伊利沙伯醫院早前舉行了本港首次「道謝 道愛之行」Honor Walk，向器官捐贈者葉先生表達敬意。在進行移植手術當天，葉先生的親友及曾照顧他的醫護到場，陪他走完人生最後一程。

伊利沙伯醫院早前舉行了本港首次「道謝 道愛之行」Honor Walk。（伊利沙伯醫院提供）

今天，您將會進行第十六次手術，也是您最後一次手術。與過去不同的是，今次手術可以讓垂危的病人得以重生。

從病房到手術室的一段路，讓葉太回憶起結婚步入教堂那段路，她感受到同樣的愛，就如丈夫無私救人的大愛。見證至親進入手術室接受最後一次手術，讓另外幾個危重病人得以重生，丈夫的肺部及肝臟拯救了垂危病人的生命，她深深感受到「施比受更為有福」，內心亦感受到從來沒有的平靜。家人感謝醫院的安排，讓丈夫能在至親的家人及朋友陪同下走完最後一程。

發起儀式的伊院器官捐贈聯絡主任黃穎欣憶述，為葉先生舉行儀式時，有同事亦不禁感觸落淚。由曾照顧葉先生的醫護人員親自送別，相信能幫助撫平葉太與親友的哀傷。她表示，以尊重病人家屬意願及捐贈者的身體情況許可下，伊院未來將繼續舉行Honor Walk。

伊院：展現生命的延續與愛的傳遞

伊利沙伯醫院指，器官捐贈拯救生命，遺愛人間，器官捐贈者的大愛精神，值得被敬重。「道謝 道愛之行」不僅是一個儀式，而是一次愛的表達，讓器官捐贈者及其家庭、受贈者及整個醫護團隊結合在一起，展現了生命的延續與愛的傳遞。院方希望以此作起點，讓更多人理解這份崇高的選擇，支持器官捐贈。

同場加映丨本港器官捐贈流程

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