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圖書館借書｜12年前借書逾期未交罰款　港媽驚被公共圖書館罰呢個數？

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 17 分鐘前

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12年前借書逾期未交罰款，港媽驚被公共圖書館罰呢個數？

【香港公共圖書館/逾期/還款】相信大家曾試過在公共圖書館借書，但逾期未交還罰款。一名港媽日前分享，12年前將一本逾期未還的圖書，直接放到還書箱而未有即時交還罰款，結果上周再次借書時驚被追還99元，她直言，發生這件不可思議的事「贏咗99%香港人」。網民則認為她「有借有還上等人」。

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逾期還款︱罰款拖足12年

根據香港公共圖書館網站，逾期歸還圖書館資料，每項成人圖書館資料或資料附件每天罰款1.5元，最高可罰款額130元。該名港媽日前在社交平台Threads以「公共圖書館逾期圖書12年先還錢。今次真係贏咗99%香港人」為題發帖，上載還款單據。

從上載的單據所見，過期罰款的金額為99元，港媽解釋，「點解係$99，唔係$130？係因為當年見到有本書喺屋企無還，就求其放落去圖書館還書箱。12年後借唔到書先還錢，大家唔好學」。即港媽12年發現有逾期未交罰款的圖書，隨即放入還書箱而未有付欠款，直至上周到公共圖書館借書，始被職員催交99元。

12年前借書逾期未交罰款，港媽驚被公共圖書館罰呢個數？

逾期還款︱還書後罰款期即被凍結

不少網民對港媽的情況出現「黑人問號」，「12年先$99，真心平喎」、「點解12年都只係99蚊？」，有心水清的網民解釋，若已交還圖書，就會以當天為凍結日，以每天罰款1.5元計算，即港媽逾期66天未還書，再次借書時只需交回99元即可。

亦有網民笑問「呢12年可唔可以出入境？」，港媽回應「又無事喎，可以去旅行」。對於大部分網民讚港媽「有借有還上等人」、「比個好市民獎你 」，她坦言「唔可以俾個女學呀媽啲衰嘢囉」。

另一邊廂，有人認為圖書館幾乎是被淘汰，「咩年代仲有人去圖書館咁老土?」、「宜家班00後個個用ipad上堂睇漫畫」。

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