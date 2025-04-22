英年早逝︱《康熙來了》爆紅男星驚傳離世享年31歲　遺言曝光被揭「長期飽受病痛折磨」

【康熙來了／爆紅男星／黃正杰／病逝／遺言】R.I.P！曾亮相節目《康熙來了》因帥氣外型而爆紅的男星黃正杰，日前其家屬突然在社交平台發文證實病逝消息，震驚大批粉絲。黃正杰母親心碎透露兒子遺言，過往同行也爆料黃正杰生前「長期飽受抑鬱症折磨」。

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據台媒報道，31歲男星黃正杰過去因在節目《康熙來了》展現出帥氣外貌，一度引起網絡熱議紅極一時。據悉，他自年少時便踏入演藝圈，15歲自薦進入由「偶像教父」孫德榮創立的喬傑立娛樂；可惜不到5個月，團體還沒出道就解散。不過黃正杰仍積極求表現，自10年前轉戰影音平台後相當活躍，近年與多位YouTuber合作成績亮眼，單支影片曾創下台灣破百萬、大陸破千萬觸及率。

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驚傳病逝遺言曝光

4月20日，黃正杰的母親與姊姊突然透過Instagram發文證實病逝消息：

犬子／家弟黃正杰於民國114年4月20日子時離世。

家屬在訃聞中悲痛表示，這突如其來的噩耗讓人難以置信，心中充滿悲痛與不捨，據知是因病辭世，為陪他走完人生最後一程，將於5月3日上午9時20分舉行公祭儀式。

黃正杰母親接受媒體訪問透露，兒子生前個性活潑開朗，總是報喜不報憂，15歲開始就努力往演藝圈發展，生前一家感情相當好。儘管一直持續追蹤兒子生病的狀況，但他還是病逝了，讓母親相當難受，以至近期都無法好好睡覺；又透露孝順的兒子在生前還不忘向姊姊交代遺言：「好好照顧媽媽」。

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同行友人揭黃正杰生前「飽受抑鬱症折磨」

黃正杰離世的消息震驚大批粉絲，同時曾於黃正杰共事過的一衆同行友人也發聲悼念，包括常拍片合作的網紅Aries（艾瑞絲）、「情色教主」網紅雪碧（方祺媛）；還有曾參加《模范棒棒堂》的黃詩杰（阿杰）發文表示：

我的好弟弟正杰是個很單純很善良的人，但長期對抗憂鬱症飽受折磨，在4月20日子時離世，到現在我們都很難以置信，很不捨也很不願接受這事實。

同場加映：1分鐘自測抑鬱症

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本港精神科專科鄧萬豪醫生接受TOPick訪問指出，抑鬱症是一種常見的情緒障礙，症狀可能因人而異，但通常會持續兩週或更久。常見症狀包括：情緒低落、興趣喪失、精力不足、睡眠問題、食慾改變、注意力不集中、自我價值感降低、身體不適，甚至自殺念頭。

根據診斷精神疾病的權威指南DSM-5（《精神疾病診斷與統計手冊》第五版）中的分類，憂鬱症的嚴重程度被分為三個等級：

輕度： 符合診斷標準的症狀較少，對日常生活的影響相對較小。

中等度： 符合診斷標準的症狀較多，對日常生活有明顯的影響。

重度： 符合幾乎所有的診斷標準，對日常生活造成嚴重的干擾，甚至可能伴隨自殺風險。

如果你最近感到情緒低落、對生活失去興趣，不妨進行以上自我評估，了解自己是否需要尋求專業協助。

同場加映：5大職業易致抑鬱

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