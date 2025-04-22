吳日言入院｜移英吳日言肺部受感染留院　三母子齊發高燒：真係喊咗出嚟

【吳日言 / 肺部感染 / 移英生活】現年42歲的歌手吳日言2016年與男友結婚，婚後育有3名子女，並於去年舉家移居英國生活。

可是在昨日（4月21日），吳日言在個人IG透露全家都生病了，而她的病情似乎最嚴重，肺部感染高燒至40度要留院觀察，面頰凹陷，臉色憔悴，情況令人憂心。

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吳日言入院｜發高燒病容憔悴面頰凹陷

吳日言在IG分享圖片，只見她臉色憔悴黯淡，面頰甚至有凹陷，看起來十分疲憊，小朋友靠在她身旁休息，還因發燒貼了退熱貼。

另一張圖片中，更見到吳日言在醫院戴氧氣罩吸氧。她表示，復活節期間，母子3人一同生病，幾乎清空了整個藥箱：

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吳日言發文無奈表示：

你知唔知道我屋企藥箱有幾大？假期無醫生睇，唯有keep住食高燒加低燒藥，我哋三母子差不多清空成個藥箱。終於等到家庭醫生見我哋，結果……都係叫我哋繼續食退燒藥，激鬼死人。我已經係一個病人，仲要照顧兩個病人，過了兩日……連我都燒到40℃，血含氧量降到83，老公即時帶我去睇急症。 驗血再驗血，照肺，心電圖，撩鼻……醫生話我肺部有感染，但係未知邊一隻菌，需要留院觀察。除咗生仔入醫院，我真係第一次因為病而要留院觀察，仲要係英國，知道果一刻真係喊咗出嚟！#老公頭家交俾你 #我會努力 #休息一陣好快返。

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吳日言入院｜吳日言抽血至手臂瘀青

吳日言還分享了自己入院治理的圖片，手背及手臂抽血抽到出現了大塊瘀青，她無奈表示「不是跌倒，只是抽血」；在最新一條影片中，吳日言老公攜子女拍片為她打氣，十分暖心，她表示：「收到最強嘅打氣說話！！放心，媽媽好快返嚟！！」。

不少網民及粉絲得知吳日言生病後，紛紛留言為她加油打氣，祝她早日康復，「加油你哋」、「保重」、「辛苦啦」、「好好休息」；她在限時動態報平安：「一切有改善，放心」。

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