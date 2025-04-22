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宜家50周年優惠｜IKEA一連11星期限時優惠　收納用品低至半價$4.9起入手

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

IKEA一連11周限時優惠，收納用品低至半價$4.9起入手！

IKEA為慶祝50周年推出限時優惠！由即日起一連11星期分階段推出減價優惠，首階段產品包括一系列收納用品，如鞋架、貯物箱、鞋袋等，通通以半價發售，最平低至$4.9！大家不要錯過優惠喇！

IKEA 50周年優惠｜IKEA連續11星期推出低至半價優惠

IKEA為慶祝進軍香港50周年，由即日起連續11星期，將分4階段推出不同產品折扣優惠，首階段則由即日起至5月7日，今次將有5款產品以低至半價發售，包括PÄRKLA鞋袋或MURVEL鞋袋$4.9（原價$7.9）、PÄRKLA貯物箱$9.9（原價$19.9）等。

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校長專訪｜做社工見盡「邊青」堅持辦講座教學生追夢　愛官校長：成長比成績重要

IKEA 50周年優惠｜IKEA推「小額訂單送貨服務」輕鬆購物

大家可以到店內選購貨品，也可以選擇IKEA「小額訂單送貨服務」，$500或以下的訂單，送往香港區、九龍區、新界區及大嶼山，運費只需$68，最快2日送到，顧客可以輕鬆買到心水產品。

IKEA 50周年優惠（首階段）
日期：即日起至5月7日
地點：IKEA全港分店

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