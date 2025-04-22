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方大同離世｜薛凱琪痛失摯友方大同認抑鬱症復發 情緒崩潰致失眠　哭至缺氧乾嘔無食慾

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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【薛凱琪／方大同／抑鬱症復發】薛凱琪（Fiona）2個月前痛失摯友方大同，如期舉行演唱會期間被發現出現疑似軀體化症狀，一度被傳抑鬱症復發。近日她接受訪問，承認方大同病逝後情緒崩潰，10多年前的抑鬱症症狀重現。

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女歌手薛凱琪（Fiona）2個月前痛失摯友方大同，近日接受中國《人物》雜誌專訪，首度詳談摯友方大同2月離世對其造成的巨大衝擊。她透露自己因此出現嚴重情緒反應，包括長期失眠、乾嘔、無食慾及抑鬱症復發跡象：

第一天雖然哭，但身體還沒有反應過來，之後甚麼都做不了，也開始吃不下東西，不吃的時候也吐，難以呼吸，整個人沒了一半。

方大同離世｜身心嚴重受創 抑鬱症復發哭至缺氧

薛凱琪坦言得知好友離世消息後，當下難以接受。她清楚自己需要抒發內心的悲傷，故為此做了一些心理諮商和輔導，逼自己晚上可以哭，但不要痛哭。她透露當時完全陷進崩潰狀態，幾乎每小時就驚醒一次，一醒來就開始痛哭，甚至想過「呼吸不了好像挺好，就能不用管別人，能懶惰一次」的消極念頭，哭至缺氧需要吸氧氣緩解。

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面對如此的心理狀況，她想起曾經患抑鬱症的經歷，當時她以為自己「已學會面對失去」，但當悲傷再來襲時，「那些心理課本裡學過的道理，全都崩解」。當時Fiona指自己需要好好整理情緒，故在事發18天後才發表近2000字長文悼念故友方大同。她亦提到醫生有建議她服藥鎮靜情緒，惟她堅拒因不想依賴藥物。

方大同離世｜演唱會爭議後首度回應 強調兼顧工作承諾

方大同的死訊公開後，Fiona在悼念方大同的千字文中提到「脆弱是我的私事，但舞台是我們的承諾」，強調與方大同「友達以上，戀人未滿」的深厚友誼，並表示將帶著對方對音樂的熱忱延續，帶上舞台繼續演出。惟在悼念文中同步宣布演唱會一舉惹來輿論，Fiona一度被網民質疑消費故友。為此她澄清，音樂節與演唱會均為早前簽約項目，原想延後公布演唱會消息，但指「不想因個人脆弱影響團隊生計」，權衡過合作方和團隊雙方利益後，選擇如原定計劃演出：

晚點公布只是讓我舒服些，但對他人不公平。

方大同離世｜鄭秀文任演唱會嘉賓 寄予窩心鼓勵

Fiona近日舉行演唱會，獲樂壇天后鄭秀文（Sammi）現身支持，兩人台上哽咽合唱，場面動容。Sammi在台上提到，幾個月前收到Fiona千字文誠邀她擔任其演唱會嘉賓，二話不說答應，不惜花接近7小時車程，專程到廣州支持：

你知呢度坐車好遠，我都排緊自己演唱會，但我收到佢呢個千字文嘅邀請信，我好感動，無論點我一定要親自嚟撐你，因為我好戥你開心，呢幾年你真係做得好好！你話呢個演唱會係你事業好大嘅里程碑，呢場係你巡迴演唱會頭站嘅第一場，所以我一定要坐呢程車同埋着到最靚嚟恭喜你。

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兩人的交情源於10多年前Fiona深陷抑鬱症困擾，同樣經歷過抑鬱症的Sammi以過來人身份，希望能夠開解她，不惜多次致電慰問，且過海到Fiona家中做心理輔導。兩人從此結下深厚友情，早前Sammi演唱會曾邀請Fiona擔任嘉賓，可惜剛巧傳出方大同離世的消息，當時最終未能同台，但Sammi在台上隔空向Fiona承諾：「我永遠留個位俾你。」

方大同離世｜症狀持續1年恐患PGD

本港精神科專科醫生沈君豪醫生曾接受訪問時表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

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抑鬱症｜抑鬱症屬腦部疾病

對於抑鬱症，青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

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抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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抑鬱症｜抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

  • 讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。
  • 面對困擾時，盡量主動找人幫忙。
  • 避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。
  • 做適量的運動能有助減壓。

抑鬱症｜3招協助抑鬱症病人

  • 以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。
  • 鼓勵病人有一定程度的社交接觸。
  • 發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

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