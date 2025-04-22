2025預言︱日本漫畫家再有預言7月海底火山爆發　引發巨大海嘯襲3地

【我所看見的未來/2025預言/日本地震】日本知名漫畫家竜樹諒（Tatsuki）《我所看見的未來》的天災預言，當中11個預言夢已經有7.5個成真，作者近日再度發布預言，警告今年7月將有巨大海嘯侵襲亞洲地區，其中台灣、印尼及北馬里亞納群島可能遭受嚴重衝擊，這項預言引發各界關注。

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2025預言中︱竜樹諒夢見「類似龍形的圖案」

竜樹諒在預言中表示，7月將發生海底火山爆發並引發大規模海嘯，影響範圍將呈現菱形，波及多個亞洲國家，並透露是在夢中看見「類似龍形的圖案」，有專家認為這形狀與夏威夷及其他脆弱海岸線相似。

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2025預言中︱地震學家：確實存在發生地震的可能性

針對這次的預言，地震學家表示，雖然缺乏科學根據，但從地質學角度來看，她所描述的位置確實存在發生地震的可能性，由於日本位於環太平洋地震帶，加上南海海槽的存在，確實提高了該區域發生強震及海嘯的風險。

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2025預言中︱「巨大地震」機率上調至逾80%

值得注意的是，日本政府已將未來30年內發生「巨大地震」的機率上調至超過80%，預估可能造成高達1.81萬億美元的經濟損失，不僅如此，中國駐日使館也於近期向在日公民發出警告，提醒民眾防範可能發生的重大地震。

龍樹諒因精準預測多宗重大事件而聞名，被譽為「日本龍婆」，她於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》中，成功預言了包括1995年阪神大地震、2011年311大海嘯，以及2020年爆發的新冠疫情等事件。據了解，她自1980年代開始經常做預知夢，且其預言往往在「5的倍數」年內應驗。

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2025預言中︱科學家在預言點附近發現超級火山

▲ 科學家在預言點附近發現了一座超級火山APOLAKI PINAKAMALAKING CALDERA（阿波拉基）。(圖:日本預言：我所看見的未來（地震+海嘯+天災+火災+自然奇觀+防災消息關注）)

另外，有網民在Facebook「日本預言：我所看見的未來（地震+海嘯+天災+火災+自然奇觀+防災消息關注）」中上載了兩張圖片，表示科學家在預言點附近發現了一座超級火山APOLAKI PINAKAMALAKING CALDERA（阿波拉基）皮納卡瑪拉金火山口：直徑150km

阿波拉基火山（英語：Apolaki Caldera）是一個直徑150公里的破火山口，是世界上最大的破火山口。

▲ 科學家在預言點附近發現了一座超級火山APOLAKI PINAKAMALAKING CALDERA（阿波拉基）。(圖:日本預言：我所看見的未來（地震+海嘯+天災+火災+自然奇觀+防災消息關注）

它位於賓漢隆起內，由菲律賓海洋地球物理學學珍妮·安妮·巴雷托及其團隊於2019年發現。「阿波拉基」（Apolaki）在菲律賓語中的意思是「巨人領主」，也是菲律賓神話和菲律賓本土民間宗教中某些萬神殿中太陽神和戰神的名字。

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