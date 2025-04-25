都大首推精神健康必修課程成效顯著　促進學生全人發展　盼「蝴蝶效應」助己助人

▲ 香港都會大學去年九月開始，將精神健康急救課程納入為本科一年級生必修科目，目前已有逾2,000名學生完成課程。

香港都會大學（都大）去年九月起推行全校性學生精神健康普及計劃，並將「精神健康急救」課程納入為新生必修科目，創本港大學先河。計劃推行大半年，目前已有逾2,000名本科一年級學生完成課程。當中逾九成學生表示，課程有助增強識別和支援他人處理精神健康問題的信心。都大副校長（研究及拓展）郭予光表示，都大率先推行課程「既創新又大膽」，樂見成效顯著，有助促進學生全人發展。他希望同學除了自身有所得益，也能帶來「蝴蝶效應」，支援身邊的人和社區，助己助人。

親人離世受打擊 學懂求助救自我

都大去年投放近一千萬元，推出為期三年的精神健康普及計劃，當中包括要求所有本科一年級生修讀由香港心理衞生會認證的12小時「精神健康急救」課程，從中認識精神健康問題的早期徵兆、學習分辨抑鬱、焦慮、濫藥、思覺失調等常見精神問題，並要掌握急救原則、尋求支援、轉介有需要人士至專業服務等關鍵技能。

修讀教育及語言研究的一年級學生林雅莉，去年外曾祖母離世，令她情緒大受打擊，抗拒社交、不願見人，甚至在街上看到長者的身影都會潸然淚下。「精神健康急救」課程其中一節談及創傷，讓她意識到自己可能有情緒困擾，並推動她踏出第一步，向校內輔導員求助。當日輔導員充滿關懷的眼神，以及自己被接納的感受，她仍記憶猶新，明白只要願意傾訴，總有人願意聆聽。

「就像『叮』了一聲突然被點醒，課程讓我意識到有人能夠理解自己，我可以向專業人士求助、使用網上情緒支援平台、甚或尋找社區資源幫助。」她亦從課程中增進支持他人的技巧，了解到溝通不限於語言，有時未必需要太多說話，簡單拍拍膊頭、一個擁抱，讓對方知道自己的陪伴，無聲也能勝有聲。

▲ 林雅莉曾因親人離世，常常落淚，不願見人，課程讓她意識到自己可能有情緒困擾，因而主動向校內輔導員求助。

由校園走到社區 課後當義工支援他人

由中學升上大學，是人生一個成長轉捩點。另一位教育及語言研究一年級學生陳雪琴，在這個成長關口，更要面對家人患病、家庭經濟壓力等問題。媽媽忙於工作，「擔起頭家」，妹妹又要應付文憑試，作為家中長女的她，煩惱和心聲往往無處安放。

透過課程，她明白心理壓力若無法排解，可能會演變成精神健康問題，所以她採取不迴避的態度積極面對，把壓力轉化成為幫助他人的動力。她在完成課程後，主動擔任社福機構義工，協助小六學生應對升中帶來的壓力，全因她深知踏入不同階段時的迷惘，在困境中無人援手的痛苦，希望以過來人經驗引導小學生緩解升學焦慮。

▲ 陳雪琴（中）在課程後願意擔當義工，協助小六學生應對升中帶來的壓力，助己助人。

九成學生增信心 主動求助增一成

截至今年三月底，已有2,098名學生完成「精神健康急救」課程。當中逾九成學生表示，有助增強在識別精神健康風險、支援他人處理精神健康問題的信心。另有六成八學生表示，感興趣參與社區服務推廣精神健康。

學生事務長溫滴霖指出，問卷結果顯示課程有助減低學生對精神疾病的負面標籤。與上學年全年相比，本學年至今學生主動向輔導員求助的數字已增加近一成。她說：「課程提升學生對精神健康的關注，有助他們掌握終身精神健康的寶貴技能，對自身及周邊的人均有裨益。」

▲ 學生事務長溫滴霖（中）指，課程希望提升學生對精神健康的認識，減低因為標籤問題而抗拒求助。

計劃分三層 培訓教員辨風險

除了學生，精神健康普及計劃亦踐行「培訓培訓者」（Train the trainer）理念，培訓教職員成為精神健康急救導師，提升大學識別及支援學生精神健康需求的能力。導師完成五天培訓，並回校教授三個急救課程後，可獲得大學提供全額學費資助。目前已有13名教職員及2名輔導員完成導師培訓。

溫滴霖解釋，計劃分有三個層次，第一層透過強調「普及」，以提升學生對精神健康的認識和抗逆力，避免他們因為被「標籤」而抗拒求助；第二層是「選擇」，培訓教職員識別和支援有健康風險的學生；最後一層則是「針對」，都大會因應校園精神健康意識提升，增加輔導人手，針對性地為有需要學生提供適切的支援。

▲ 都大副校長（研究及拓展）郭予光（右）形容這個時代的教育理念，是人人都要認識精神健康。

精神健康融入教育 裝備學生迎接挑戰

都大副校長（研究及拓展）郭予光坦言，初時大學決定推行精神健康急救必修課程，他亦戰戰兢兢，擔心學生們抗拒，但面對精神健康的問題，他認識不應只停留在輔導層面，而是希望融入教育，讓每一個人都能認識到精神健康的重要，「令人高興的是，大學的教育理念得到很多人認同，學生反應也很正面。」

郭予光表示，大學重視全人發展，並且希望同學除了透過課程自身有所得益，也能帶來「蝴蝶效應」，支援身邊的人和社區，助己助人：「精神健康對學生的成長和將來很重要，通過各種精神健康教育及服務，我們希望建立一個關愛的校園環境，培養學生的韌性和同理心，迎接未來挑戰，貢獻社會。」