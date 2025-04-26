港鐵吸煙男｜「黑超男」港鐵月台食煙兼亂拋煙頭　網民怒數2宗罪：乘客仲要吸二手煙！

出於對列車運行安全及乘客健康的考慮，港鐵明例禁止任何人在港鐵範圍內食煙。

然而，日前有人在Facebook「香港突發事故爆料區」群組發帖，指日前見到戴太陽眼鏡的男乘客在港鐵月台肆無忌憚吸煙，列車到站後，他更隨意將煙頭拋在地上便離開；此事引起網民眾怒，更指他至少違反2條規例。

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港鐵吸煙男｜港鐵月台食煙兼亂拋煙頭

樓主日前在港鐵上水站東鐵線往羅湖/落馬洲方向的月台上，見到有乘客在候車時吸煙，質疑「乜可以喺站入邊食煙㗎？」；據影片可見，上水站月台當時有不少乘客，食煙乘客戴太陽眼鏡，背著黑色背囊，旁若無人地站在月台「吞雲吐霧」食煙。

見到列車駛來，男乘客將還未食完的煙隨手拋在地上，並用腳踩熄煙頭，隨後便進入車廂；期間並未有乘客留意到該男子的行為或上前制止。

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港鐵吸煙男｜網民：乘客仲要吸二手煙！

此事引起網民熱議，紛紛斥責男乘客行為離譜，「所有閘內都唔準食煙、飲嘢、食嘢及講粗口」、「仲丟埋煙頭」、「2條罪」、「有片有相起碼亂拋垃圾，告得」、「成身煙臭，臭煙味，架地鐵車內人要吸二三手煙味」。

港鐵吸煙男｜港鐵範圍內吸煙兼亂跑垃圾或被罰款及監禁

根據《香港鐵路條例》，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰；違例可罰款5,000元。

任何人不得將或致使任何玻璃物、石塊、投射物或任何垃圾或其他厭惡性物體或廢物棄向或拋向、棄在或拋在鐵路處所，或自鐵路處所棄出或拋出；違例可罰款5,000元及監禁6個月。

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