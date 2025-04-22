抗癌飲食｜醫生推介5種防癌蔬菜　首推「神級抗癌蔬菜」　可防12種癌症

【抗癌蔬菜／防癌／蔬菜】植化素種類豐富，各類蔬果所含的植化素各不同。台灣急診科醫生張適恆分享，有5種蔬菜所含的植化素，在抗癌方面特別具有潛力，其中1種蔬菜更能預防大腸癌、胰臟癌等多達12種癌症。

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急診科醫生張適恆在其YouTube頻道中分享，目前已知的植化素超過13萬種，但在健康領域經過深入研究且可食用的大約只有200種。當中，蔬菜所含的植化素最豐富，他特別推薦以下5種蔬菜，其所含的植化素具有抗癌功效，而其中番茄所含的茄紅素更可預防12種癌症。

抗癌飲食｜5種防癌蔬菜

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芹菜

芹菜不僅能幫助降低血壓，其中所含的「芹菜素」更能抑制癌細胞生長。這成分能激活細胞中的P53蛋白，阻止異常細胞繼續分裂和累積，避免形成腫瘤。此外，芹菜素還能阻斷體內雌激素受體，抑制與雌激素相關的乳癌細胞發展。建議直接食用芹菜比攝取營養補充品更能有效攝取芹菜素。

西蘭花

西蘭花含有豐富的蘿蔔硫苷，在切碎或破壞過程中會轉化為抗癌物質蘿蔔硫素。促使受損細胞或癌細胞自我凋亡，抑制腫瘤生長，同時防止癌細胞轉移和產生抗藥性。建議烹調時先將西蘭花切碎並靜置10分鐘，以保留芥子酶的活性，讓蘿蔔硫苷充分轉化為蘿蔔硫素。

紅蘿蔔

紅蘿蔔富含維他命A、B6、B7和K，其中所含的木犀草素能調控癌細胞凋亡，並抑制腫瘤周圍血管新生。除了紅蘿蔔，木犀草素也存在於芹菜、初榨橄欖油、薄荷葉和柑橘類水果中。

洋蔥

洋蔥不僅含有蘿蔔硫苷，還富含槲皮素，尤其以紅皮洋蔥含量最高。研究顯示，攝取槲皮素能顯著降低肺癌風險，促使癌細胞自我毀滅。由於槲皮素是脂溶性物質，建議隨餐食用以提升吸收效果。

番茄

番茄中的茄紅素能預防多種癌症，包括攝護腺癌、乳癌、子宮頸癌、卵巢癌、子宮內膜癌、肺癌、膀胱癌、口腔癌、食道癌、胃癌、大腸癌與胰臟癌等12種癌症。每100克番茄含有2500微克茄紅素，建議烹煮後搭配油脂食用，或榨成果汁飲用。

同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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同場加映｜6大提高患癌風險飲食習慣

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資料來源：急診科醫生張適恆

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