FENDI百歲誕辰SILVIA AND THE BAGUETTE別注系列　與日本藝術家Tarout合作推玩味插畫設計

今年又有一個時裝品牌踏入百歲大壽，正是來到意大利的FENDI，雖然暫時未有得知有沒有鋪天蓋地的慶祝活動，但剛和日本藝術家合作推出聯乘系列，以玩味打響百歲頭炮。

要說FENDI的百年歷史，又豈是三言兩語可以說清。簡單來說，品牌由Adele和Edoardo Fendi夫婦於1925年在羅馬創立，和許多今天殿堂級的時裝品牌一樣，成立之初只不過是一間不顯眼的小型皮草和皮革工坊，試問又有誰可以想到FENDI這名字有著斐聲國際的一天？

▲ FENDI的五姊姊和已故的Karl Lagerfeld。

FENDI在時間洪流中能夠繼往開來，除了Fendi夫婦的5位女兒於40至50年代開始將品牌打理得蒸蒸日上。此外，已故時裝巨匠Karl Lagerfeld自1965年加盟當上品牌的創作總監，歷時54年的效力，為品牌寫下不少經典時刻，今天大家所見到奠定品牌標誌性的「雙F」商標（意謂Fun Fur的意思），亦出自「老佛爺」的手筆。

當然更重要的是品牌於2001年被LVMH集團收歸旗下，有足夠的銀彈支援，令FENDI創造出多個富歷史性的時裝時刻，例如2007年在中國萬里長城舉行時裝展、2016年為品牌誌慶90周年於羅馬許願池舉行Legends and Fairytales時裝展等。

▲ 1930年代，當時的FENDI是小型皮草和皮革工坊。

有趣的是反而今年來到100周年，未見有任何誌慶活動消息傳出，當中的原因大可能性是高訂及女裝系列藝術總監Kim Jones剛好離開有關，但無論如何與日本藝術家Tarout的合作項目就正式上架。

百歲誌慶頭炮

原來FENDI與Tarout的合作早有前科，早在2012年品牌就開始委託他創作一系列充滿玩味的敘事插畫，為Silvia Venturini Fendi設計的Baguette手袋15周年誌慶。

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至於今次最新合作，Tarout以天馬行空的風格繪畫出Fendi家族四代成員，以羅馬的Palazzo FENDI為背景，描繪Silvia Venturini Fendi與祖父母及世家創辦人Adele及Edoardo Fendi、愛女兼珠寶系列藝術總監Delfina Delettrez Fendi及其子女的趣味日常，而圍繞眾人的是無數造型包括水果、烤麵包以至飯糰的吊飾、又或是Peekaboo和Baguette手袋。而該系列的插畫亦引伸到成衣、配飾、甚至日常生活用品，以有趣手法開啟品牌的百歲生日大門。

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