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鄭中基離婚｜傳鄭中基每月只給4位數贍養費　跟余思敏未達共識鬧上家事法庭

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

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鄭中基跟余思敏被指因贍養費問題而對簿公堂。

【鄭中基 / 余思敏 / 何慶湘 / 離婚】鄭中基（Ronald）余思敏婚變傳聞持續升溫，本月15日二人現身灣仔家事法庭，疑似處理離婚事宜，今日有媒體曝光二人離婚內幕，傳聞余思敏不滿鄭中基給予的贍養費數目，因而要對簿公堂。

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鄭中基余思敏離婚｜跟前經理人藕斷絲連

報導指余思敏跟友人埋怨，直指鄭中基每月只肯給予8000元贍養費，不過一對子女連同學費、補習費加上興趣班學費，每月開支逾一萬元，余思敏跟鄭中基未能就贍養費達成共識，故要交由家事法庭處理。

另外，報導提及鄭中基跟前經理人何慶湘仍有聯繫，雖然湘湘已轉往某電影公司任職，惟她依然有幫鄭中基處理事務，赴美解酒前鄭中基曾舉行演唱會，當時湘湘也陪伴左右，二人依然藕斷絲連。

鄭中基跟余思敏疑正辦理離婚事宜。 （取自instagram）

鄭中基余思敏離婚｜疑不滿被迫戒酒

加上傳聞鄭中基並非自願前往美國戒酒，由於不滿被迫做不想做的事，他跟余思敏因而炒大交，最終導致離婚收場。

該媒體更拍攝到鄭中基現身位處北角的公司，只見其身形暴瘦兼面容憔悴，此外，他現身赤柱聖士提反書院接細仔Evan放學，報導更指爺爺鄭東漢要鄭中基爭取兩孫的撫養權。

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鄭中基余思敏離婚｜子女學費近17萬

鄭中基跟余思敏育有一對子女，大女鄭梓喬（Emma）14歲，細仔鄭梓仁（Evan）亦已10歲大，兒子現正讀聖士提反書院附屬小學，而大女已經就讀中二。

聖士提反書院為港島南區名校。（學校提供圖片）

鄭中基曾接受TOPick訪問大談子女的讀書生活，他表示子女原本就讀維多利亞教育機構轄下一所幼稚園，採用國際文憑（IB）課程，培養出說英語的習慣，但中國語文能力較弱，因此升小選校放棄了國際學校，改為選讀私立名校聖士提反書院附屬小學，直屬中學為聖士提反書院。

聖士提反書院附屬小學近年漸受星爸星媽歡迎，根據小學概覽，2024該校全年學費為92,500元，該校約提供100個小一學位，每年約二千人申請入讀，即20個人爭一個學位。

至於聖士提反書院於2008年加入直資計劃，現時全年學費為$74,550，如學生並非香港永久居民，學費將有所不同。國際IB課程（中五至中六）學費則為$142,444。有經濟需要的學生可以申請學費減免。

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