升中派位2025｜中一統一派位填表攻略　升學專家親授4大建議　遇一情況要考慮放棄「1-1-1」原則

【升中/統一派位/中一入學2025】將於今年9月入讀中一的學生，在自行分配學位未取得正取生資格不需太失落，家長宜跟子女部署統一派位的大抽獎策略。升學專家梁永樂向大家提出4大建議，包括在這一情況下，應考慮捨棄「1-1-1」原則，甲乙部分填上保守的選校方向，以爭取中獎的機會。

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根據教育局資料，參加統一派位的學生及家長，須將填妥的電子或紙本選校表格，交回其子女就讀的小學，以便校方在5月7日或之前送往教育局辦理結果。電子和紙本選校表格均分為甲、乙兩部分，家長填寫選校表格甲部「不受學校網限制」的學校選擇時，應參考載有各區中學資料的選校手冊，並可選填不多於3所位於任何學校網的中學，包括子女所屬的學校網。

至於填寫選校表格乙部「按學校網」的學校選擇時，家長應從子女所屬學校網的一覽表內選擇合適的中學，並盡量填滿30個選擇，切勿在乙部選填，不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。

升中派位2025｜1. 遇一情況應考慮捨棄「1-1-1」原則

梁永樂表示，學生的3次呈分試已考完，家長應了解子女成績屬哪一Banding。如在自行分配階段，2間學校均未有面試機會，很可能是未有選擇到適合的學校，或子女的成績次第（Rank Order）較後，學校未有給予面試機會。

因此，家長在統一派位填表時，勿再堅守「1-1-1」原則（即在「自行分配學位」和「統一派位」甲部和乙部的首志願，選擇同一間學校。），加上今年學校叩門位減少，甲、乙部分應填上保守的學校，以爭取大抽獎的機會。

升中派位2025｜2. 參考第3次呈分試成績

梁永樂續說，根據其觀察，新一批學生的升中比例，採用的是去年和2018年的數據，可能對評估學生的banding與過往有所出入。他建議，除了首2次的呈分試，家長可把第3次呈分試成績納入考慮，諮詢老師後更準確了解子女所屬Banding，在填表時增加選校考慮。

▲ 將於今年9月入讀中一的學生，宜跟家長部署統一派位的大抽獎策略。（香港經濟日報資料圖片）

升中派位2025｜3. Band 2學生都可以搏上Band 1學校？

不少家長在統一派位填表時，執著「Banding ABC」的分類，不過進入統一派位的程序後，就沒有再分「ABC」的次序，而是整個Banding的學生一起抽籤。按今年情況來看，他認為，若子女屬Band 2成績，家長可參考第3次呈分試成績後，若有所進步，可以「搏一搏」爭取填上Band 1的學校。

升中派位2025｜4.強行拉上高Banding 或只難為子女

梁永樂提醒家長，切勿為成績屬Band 3的子女，強行拉高一個Banding。選校宜選校風良好，關愛學生的學校，不少Band 3學校均有獨特的教學方法，有效處理學生的學習或行為問題，即使成功入讀Band 2學校，對子女來說可能極為辛苦，反之Band 3學校在關愛方面較強，家長不妨放下心理關口，選擇適合子女程度的學校。

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新學年中一自行分配學位及統一派位結果，將於7月8日公布，已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，可於同日上午10時起，透過電子平台查閱派位結果，如欲於當日透過電話短訊接收派位結果，須在電子或紙本選校表格內填寫手提電話號碼，以示同意透過該手提電話號碼接收派位結果。

▲ 升學專家梁永樂提出4大統一派位的大抽獎建議。

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