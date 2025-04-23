冷氣機｜冷氣機太耐無用勿直接開　開機前必做1步防滋生霉菌【附3招慳電法】

【冷氣機/冷氣機慳電/生活智慧】香港天氣開始炎熱，相信不少人已經開冷氣，日本家電廠指，如果有一段時間沒有使用冷氣機，事先要做1步驟，以免機內滋生霉菌！

冷氣機｜冷氣機多月無用 需做1步防滋生霉菌

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日本家電廠「富士通」（Fujitsu）指，若冷氣機多於1個月沒有使用的話，內部會長期處於潮濕狀態，容易滋生霉菌，因此建議大家重開冷氣機前，不應只清洗隔塵網，最好先開啟送風功能，吹大約半天的時間，讓內部恢復乾燥。另一知名電器廠商「日立」（Hitachi）亦曾建議，可在晴天的日子，開啟冷氣機並選擇送風模式，吹半天後關閉，即可將冷氣機內部吹乾，避免發霉。

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冷氣機｜台電教3招慳電法

香港的夏天炎熱潮濕，許多人每日都會開冷氣，但電費亦會隨之升高，不想收到巨額電費單，台灣電力公司分享3招慳電法。點擊大圖睇慳電3招：

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1. 冷氣溫度

冷氣溫度只要調高1度，就能節省6%。

2. 定期清洗冷氣濾網

台電建議冷氣濾網每隔2至3周，就需要定期清洗1次，可以節省10%電力。

3. 選擇能源效益1級冷氣機

選擇冷氣機需要注意，最好選擇能源效益1級的產品，因為能源標示1級相比5級，省電可高達37%。

天氣炎熱，放工回家第一個指定動作，必定時按下冷氣的按鈕！相信大家都試過即時調低溫度，以最短時間快速降溫，但原來這個動作不但增加電費，更不是最快捷調低溫度的方法。日本節目分享了一個既省電，又可以在短短2分鐘快捷變涼的妙法。點擊下圖即睇實測：

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