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謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒預告演唱會狂換結他 GUCCI獨家打造全球唯一「戰衣」

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

謝霆鋒獲GUCCI獨家打造全球唯一「戰衣」。

【謝霆鋒 / 謝霆鋒演唱會 / GUCCI】謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》進入倒數階段，後日（4月24日）將強勢登陸啟德主場館。

霆鋒除是首位於啟德主場館開個唱的歌手，連意大利時尚品牌GUCCI亦專為霆鋒專屬訂製了兩款全球獨一無二的結他皮帶及接收器的皮套。

設計共有兩款：一款係經典黑色牛皮革以窩釘綴飾，配合霆鋒rock爆風格；另一款則是用上時尚牛仔布面料配皮革並飾以窩釘，街頭味十足。

謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒時隔25年再開演唱會　Fans豪擲百萬全港應援免費派雪糕

謝霆鋒獲GUCCI獨家打造全球唯一「戰衣」。

謝霆鋒演唱會︱預告帶齊幾支結他演出

日前霆鋒拍攝開箱片跟大家分享，又預告演唱會會帶齊幾支「愛將」結他，輪流上陣，稱：「我諗我成個演唱會最貼身嘅都未必係結他帶，因為我有好幾支結他會用，所以都會換結他帶。」

然後他續指：「但係最貼身一定係呢一樣嘢，就係耳機接收器，而呢個接收器係需要一個袋，因為呢樣嘢冇得再換。因為喺我側邊嘅band，無論我自己，或者係Carl叔叔嘅bass，我哋都係移動，所以我哋係好少插線。因為GUCCI無呢樣產品，所以今次可以特登幫我做呢樣嘢，好開心。」

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