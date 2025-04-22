移英生活︱41歲移英女星三母子家中發高燒40℃入急症　吸氧「救命」病容曝光

【移民英國／發燒／英國醫療／妊娠糖尿病／吳日言】好辛苦！現年41歲的吳日言去年年底舉家移民英國，近日發文表示自己和2個兒子一同生病，三母子幾乎清空家中整個藥箱，結果不但沒病好，吳日言還一度高燒到40℃，最後不得不入急症，公開了在英國求醫時的憔悴病樣。

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昨日（21日），吳日言在Instagram發文，表示復活節假期自己與兩名兒子不幸生病，卻求醫不得：

你知唔知道我屋企藥箱有幾大？假期無醫生睇，唯有keep 住食高燒加低燒藥，我哋三母子差不多清空成個藥箱。終於等到GP(家庭醫生)見我地，結果……都係叫我哋繼續食退燒藥，激鬼死人。

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高燒40℃血含氧量降剩83

吳日言續指，自己生病期間還要照顧兩個一同生病的兒子，2日後病情不但沒好轉，還發燒到40℃，不得不去睇急症：

我已經係一個病人，仲要照顧兩個病人，過了兩日……連我都燒到40℃，血含氧量降到83 ，老公即時帶我去睇急症。驗血再驗血，照肺，心電圖，撩鼻……醫生話我肺部有感染，但係未知邊一隻菌，需要留院觀察。

吳日言最後無奈感嘆：「除咗生仔入醫院，我真係第一次因為病而要留院觀察，仲要係英國，知道果一刻真係喊咗出嚟！」。她同時分享多張與兒子的「病樣」照片，其中一張可見吳日言面色頗差，兩名兒子倒在她懷中昏昏欲睡；而另一張照片則見到其中一名兒子額頭貼上退熱貼；最後一張照片則見到吳日言戴上氧氣罩吸氧氣，精神不佳。

據瞭解，吳日言在2016年10月與拍拖17年的男友Barry，於日本沖繩註冊結婚。2018年11月，吳日言在35歲生日之際，宣佈誕下女兒Beatrice；當時她透露在懷孕時患上妊娠糖尿病，需注射胰島素控制血糖。2024年5月，吳日言誕下第三胎兒子，並於同年年底舉家移民英國。

據悉，吳日言曾自揭第二胎產後因胰臟功能嚴重負荷，確診患上糖尿病。內分泌科醫生解釋，她不是家族遺傳，也非天生肥胖，而是天生胰臟比較弱，進食後未能正常釋放胰島素，導致血糖過高。現時她需要終身注射胰島素，以控制糖尿指數。

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疑欠款曾被公開「追數」

今年1月，一名帳號為「19hkdesigner」的網民在社交平台Threads發長文爆料，指有女藝人開新餐廳時透過朋友聯繫他，幫忙負責設計及印刷。結果事後該名女藝人卻認為收費過高而走數，帖主入稟小額錢債審裁處，獲判以勝訴，但對方仍拒絕付款。

網民發現帖文中有不少線索都直指欠款的女藝人是吳日言，包括法院裁判書上曝光了一個「yan」字，恰好吳日言（Yan）近年就是由歌手轉做經營餐廳生意，且舉家移居英國。有網民更直接tag吳日言的帳號問「係你嗎？」，吳日言之後就此在社交平台發表聲明，強調自己已完成付款程序，未有欠款。

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