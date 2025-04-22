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凍齡女神︱58歲王祖賢隱居加拿大開艾灸館　親民迎客吸引大批粉絲預約爆滿

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撰文： 王明芳

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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58歲王祖賢隱居加拿大開艾灸館，親民迎客吸引大批粉絲預約爆滿。

【王祖賢/凍齡女神】退出演藝圈長達20年的王祖賢，隱居加拿大多年，最近轉行在當地開設艾灸館並親自坐鎮。消息曝光後，生意非常好，而且收費僅「這個價」吸引大批粉絲預約，一睹女神風采。

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凍齡女神︱親民女神現身迎客

退出演藝圈20年的「永遠女神」王祖賢，隱居加拿大潛心向佛，屢屢被目擊於當地佛寺靜心修行。日前王祖賢在社群公開宣傳艾灸館正式開張，並親自坐鎮迎接客人，消息一出吸引不少人遠道而來朝聖，生意極好預約爆滿。

凍齡女神︱零架子互動暖人心

據網友分享，日前有遊客慕名前往艾灸館，雖因未預約不得入內，王祖賢仍抱著心愛的小狗親自到門口迎接。畫面中，她身著簡約休閒服裝，氣質依舊出塵，不僅微笑著與粉絲揮手問好，更主動配合拍照、錄製影片，毫無明星架子的親民舉動令粉絲大讚「女神還是那麼溫柔」。現場氛圍輕鬆溫馨，不少人感嘆：「能近距離感受偶像的親和力，實在太幸運！」

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凍齡女神︱服務費僅「這個價」

據悉，艾灸館每周營業六日（週日休息），營業時間為上午 10 時至晚間 6 時，每小時服務收費 120 加幣（約 673 港元）。雖定位中高端，仍擋不住粉絲熱情，目前預約已排至4月，足見「女神光環」魅力不減。有粉絲笑稱：「能體驗祖賢親自把關的服務，價格其實很合理！」而因館內事務繁忙，過去偶爾直播與粉絲互動的她，近期也透露「實在抽不出時間」，全心投入館內運營。

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