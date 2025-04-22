天使綜合症︱荷里活視帝21歲仔患天使綜合症　忍心送兒子入護理院背後藏暖心原因

【哥連法奴/天使綜合症/鄭俊弘/何雁詩】愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）憑劇集《企鵝》（Penguin）獲金球獎劇帝寶座，事業得意，但21歲大仔卻受罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome）影響，到21歲都未能自理，這位好爸爸惟有忍心送兒子到護理院，背後藏暖心原因。

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哥連法奴育有兩名兒子，21歲大仔James出生後不幸罹患罕見疾病「天使綜合症」（Angelman Syndrome）。此疾病影響患者的神經系統，使他們出現癲癇、過度歡笑以至是發育遲緩等不同症狀。他最近接受外國雜誌訪問時就罕有提及兒子的近況。

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天使綜合症｜兒子19歲才學懂自己吃飯

他表示兒子過去曾被診斷是腦麻，但最後確診為「天使綜合症」，由於患病，兒子4歲才學會走路，6、7歲才能說話，19歲時能夠自己吃飯，但隨著他成長，照顧愈來愈力不從心。他透露已經和前妻Kim Bordenave商量，要把兒子送到護理院長居，以便可以獲得更完善的照顧。

天使綜合症｜怕死後兒子無人照顧

他說：「這很棘手，有些父母會說：『我想親自照顧我的孩子。』我尊重這一點。但我的恐懼是，如果我明天心臟病發作，而James的母親亦離開人世，然後他就孤身一人，那該怎麼辦？我們希望他能找到一個地方，在那裡他可以過著充實而快樂的生活，感受到與外界的聯繫，而不是只有在家裡，過著日復一日的生活。」

哥連法奴亦因為兒子的問題而創立基金會「Colin Farrell Foundation」，幫助智力障礙的年輕人。他從不隱藏自己的兒子，而是以他為傲，他表示，兒子一直以來都很努力生活、學習，「當他第一次自己吃飯時，他的臉閃閃發光，他自己吃飯的樣子非常地美，我每天都為他感到驕傲」。

本地藝人鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）的2歲兒子鄭讚廷（Asher）亦患上罕見遺傳病「天使綜合症」，鄭俊弘與何雁詩帶同兒子早前到美國治療進行特殊物理治療，近月已見成果，Asher能夠坐下、爬起身以及跟人進行簡單交流。

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天使綜合症｜症狀包括嚴重發展遲緩

根據香港天使綜合症基金會所述資料，「天使綜合症」的患者都有嚴重的發展遲緩，經評估後多被界定中度至重度智障級別，他們在語言表達方面相當低，只能用眼神、點頭微笑或少許動作示意；另外患者平衡力較差，有些甚至不良於行，他們會有快樂的舉止但又容易激動，更有睡眠障礙，這對家長帶來很大的精神壓力。

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