產後修身｜35歲女星驚爆未婚生女　地獄式減肥3個月瘦30磅　被問「孩子生父」咁回應【附孕婦產後調理貼士】

【產後修身／吳映潔／鬼鬼／減肥／瘦身】35歲台灣女星吳映潔（鬼鬼）今年1月公開懷孕喜訊，順利卸貨生女。不少人猜測父親的身份時，鬼鬼日前首度出席公開活動，大曬產後極速瘦身成果，更好不吝嗇大方分享減肥大法，與眾同樂。

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產後修身｜自曝「1日1餐」極速瘦身

台灣女星吳映潔（鬼鬼）近日出席品牌活動，產後第一次公開露面，其身材立刻成為熱議。鬼鬼卸貨後僅3個月，身形極速恢復至產前狀態，體重回落至懷孕前的50公斤（約110磅）。她接受傳媒訪問時透露，懷孕期間體重飆升至最高峰時有64公斤（約141磅），故此產後對自己身材管理非常嚴格，靠「1日1餐」極端飲食法極速回復身材：

我1日只吃1餐，戒麵食、湯品、含糖飲料、精緻澱粉和水果。

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對於鬼鬼如此嚴格的減肥飲食法，不少人會擔心會否影響餵哺母乳。她笑指，「自己有餵奶，不分甚麼奶」。鬼鬼如今已經成功減回產前體重，但她仍不滿意，希望能夠多減1公斤。要堅持這麼嚴苛的減肥法一點都不容易，她坦言偶爾會破戒偷吃，但依然以49公斤（約108磅）為終極目標，期望在這個夏天做個辣媽，大曬身材。

產後修身｜復工盼拍戲 首渡母親節自嘲「母兼父職」

鬼鬼產後復工坦言最想拍戲，亦不介意飾演媽媽角色。榮升新手媽媽，她透露經常為初生女兒購物買BB衫，但母親節將至，仍未有慶祝計劃，她幽默表示：「我除了過母親節，還可以過父親節，母代父職參加活動也沒問題。」談及女兒近況，她透露女兒現在會對她笑，也開始準備吃副食品，指自己初為人母亦正在學習當中。

產後修身｜中醫拆解坐月4階段注意事項+食療調理身體

註冊中醫師王曉新在其Instagram專頁及網站稱，就坐月期間媽媽們常見的中醫相關問題，食療、藥膳是「坐月」其中一個重要環節，一般可按部就班分四部分進行，幫助大家輕鬆度過坐月階段：

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產後修身｜12朝前宜清淡

本港擁有10年經驗、提供陪月及產後服務的「坐月媽媽冇煩惱」陪月員May姐（May Lam）指，產婦分娩後身體一般較虛弱，更需妥善控制飲食，「12朝」前餸菜切勿過分油膩要以清淡為主，著重少鹽少油少糖，其中就較推薦去皮蒸雞、蒸排骨或者肉餅。另外May姐認為12朝前媽媽不應多食「無鱗魚」，亦即鰻或鱔等等，蔬菜方面則要避免食醃製菜。

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產後修身｜12朝後適量「補油」

至於12朝之後，May姐指媽媽在此將踏入另一時期，需要吸收較多營養，對於餵哺人奶的媽媽而言更為重要。飲食方面，May姐指會為12朝後的媽媽飲食可較為「精彩」，可較放心食鎮江骨、香檸雞、栗子炆雞之類較濃味並帶有油分的傳統菜式，重點在於要避免買有激素雞隻。May姐指這時期的媽媽飲食不宜太過少油，否則可能令媽媽缺少脂肪，影響奶質之餘對嬰兒健康無益。

產後修身｜滿月後至百日仍需「戒口」

May姐照顧媽媽時間一般會到BB滿月之後，但她指嚴格而言媽媽分娩後100日都屬於坐月，BB足月後的媽媽飲食上仍需避免寒涼，芥菜、白菜或潺菜可免則免；反而菜心、菠菜或芥蘭一類蔬菜則適合所有時期媽媽食用。

產後修身｜餵人奶媽媽忌食貝類 毒素傳嬰兒可致濕疹

針對餵哺人奶的媽媽，May姐建議媽媽少食貝類海產，以避免母親吸收其體內毒素，再透過母乳將毒素轉移至BB體內，引起皮膚問題甚至濕疹。

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May姐透露，媽媽的母乳分泌多寡亦可能受飲食影響，其中蠔及三文魚其實都屬於發奶食物，但May姐就建議熟食以免吸收毒素影響幼兒，同時包括雪糕等「生冷」食物在產後百日亦不宜多食。相對地韭菜、乳鴿及豬潤等食物則具有退奶作用，希望餵人奶的媽媽固然不宜多食，但對於主力餵奶粉的媽媽而言，食豬潤亦有助於控制乳汁分泌。

產後修身｜May姐提醒：照顧BB勿忘自身健康

不少初為人母的新手媽媽會過於著重照顧嬰兒，而忽略自身健康。May姐提醒媽媽切記保持均衡飲食，尤其對餵哺人奶媽媽而言更要確保自身營養充足，人奶品質好方可保障嬰兒健康成長。

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